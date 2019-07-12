Güneyde taciz edilen otobüsün bağlı olduğu şirket müdürü bugün güneyde ifade veriyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ı devreye sokması üzerine, geçen hafta Rum tarafında taciz edilen KKTC plakalı otobüsün bağlı bulunduğu şirket müdürünün bugün Rum tarafında ifade vereceği bildirildi.

Politis ve diğer gazetelerin Rum Haber Ajansı (KİPE) kaynaklı haberlerine göre, otobüs şirketi müdürünün bugün Rum tarafına geçerek Rum polisine olayla ilgili ifade vermesi bekleniyor. Rum polisinin, müdürün vereceği ifadenin ardından konuyla ilgili cezai kovuşturma başlatabileceği kaydedildi.

Rum yönetiminin Larnaka Havaalanı’ndan aldığı Macar turistleri KKTC’ye getiren otobüsün şoförünü de tespit ettiği ancak şoförün şu anda yurtdışında bulunduğu bilgisi de verilen habere göre, Rum Sözcü Prodromos Prodromu dün,

Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından önceki gün Spehar aracılığıyla iletilen taciz olayının araştırılması için Rum polisine talimat verildiğini açıkladı.

Prodromu gerekli şikayet yapılmadığı için Rum polisinin vukuattan haberdar olmadığını, Akıncı’nın Spehar aracılığıyla konuyu iletmesinin ardından haberdar edilen polisin iki toplumlu Cürümler teknik komitesiyle de irtibata geçtiğini söyledi.

Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu da KİPE’ye, kendilerine resmi şikayette bulunulmadığını doğruladı ve teşkilatlarının vukuatı kovuşturmaya hazır olduğunu söyledi. “Polis olarak şikayetçilerin saptanması için gerekli bütün eylem ve çabaları harcıyoruz” ifadesini kullandı.