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Güngördü’den Öğretmenler Günü ziyareti

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “24 Kasım Öğretmenler Günü” nedeniyle bazı emekli öğretmenleri evinde ziyaret etti.
Güngördü’den Öğretmenler Günü ziyareti

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Güngördü, öğretmenlere çiçek takdim ederek, görevde olan ve emekli olan öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, gelecek nesillerin yetişmesinde ve topluma faydalı olmalarında öğretmenlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

 Nidai Güngördü, öğrencilerini büyük bir hassasiyetle ve fedakârlıkla yetiştiren, bugün artık emekli olmuş öğretmenlere, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diledi.

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