Günümüzde Kalp Kapağı İle İlgili Hastalıkların Kesin Çözümü: “Mitral Kapak Mandallama” Yöntemi

Günümüzde Kalp Kapağı İle İlgili Hastalıkların Kesin Çözümü Ameliyatsız Uygulanan “Mitral Kapak Mandallama” Yöntemi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Çarpıntı, Nefes Darlığı ve Halsizlik Şikayetleriyle Başvuran 66 Yaşındaki Hastada Gerçekleştirilen Tetkikler Sonucunda, İleri Derecede Kalp Yetersizliği Saptandığını, Sol Kalp Kapakçığında Ciddi Mitral Kapak Yetersizliği Olarak İsimlendirilen, Akciğerden Gelen Temiz Kanın Kalbe Dolmasını Sağlayan Mitral Kapağın Düzenli Çalışmadığının Tespit Edildiğini, Bu Nedenle Hastanın Ameliyatsız, Kıbrtıs’ta İlk Defa İki Adet Mitral Kapak Mandalı Kullanılarak Sağlığına Kavuşturulduğunu İfade Etti.

Prof. Dr. Hamza Duygu; “İki Adet Mitrak Kapak Mandalı Kullanılarak Gerçekleştirilen İşlem Yine Kardiyoloji Alanında Kıbrıs’ta İlk Olma Özelliğini Taşıyor.”

Kalbin sol tarafında, üst ve alt odacık arasında bulunan mitral kapağın, kalbe akciğerden gelen temiz kanın dolması sırasında açıldığını, kalbin kasılması ile kanı vücuda pompalarken de kapanarak, kanın vücuda yönlenmesini sağladığını ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, ileri derecede kalp yetmezliği ve mitral kapağında kaçak bulunan hastaya uygulanan ve Kıbırs’ta ilk olan işlem hakkında açıklamalarda bulundu; “İleri derecede kalp yetmezliği ve mitral kapakta ileri seviyede kaçağı olan hastamız çok sayıda ilaç kullanmasına rağmen istirahatte bile kendisini rahatsız eden ciddi nefes darlığı şikayetleri olması sebebiyle merkezimize başvurdu. Hastanın mitral kapağındaki kaçağın sadece dünyanın belirli merkezlerinde bulunan 4-boyutlu ekokardiyografi cihazı ile çok detaylı incelenmesi neticesinde, mitral mandallama yöntemine uygun olduğuna kanaat getirilerek, işlem için hazırlıklara başlandı. Hastanın ileri derecede yetmezliğe neden olan mitral kapağına 4-boyutlu ekokardiyografi eşliğinde, 2 adet mitral mandal takıldı. İşlem sonrası hasta sağlığına kavuştu.”

Prof. Dr. Hamza Duygu; “En Sık Görülen Kalp Kapak Hastalığı, Mitral Kapak Yetersizliğidir.”

Son birkaç yıldır dünyada sadece sayılı kalp merkezlerinde uygulanan bir tedavi yöntemi olan Mitral Kapak Mandallama Yöntemi’nin, göğüs kafesini açmaksızın, ameliyatsız olarak kasıktan kataterlerle girilmek suretiyle, kaçağa neden olan kısmın, iki santimetrelik mandal benzeri cisim kullanılarak, kaçağın önlenmesinin sağlandığı, ortalama bir saat süren bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, mitral kapak yetmezliğinin günlük pratikte en sık görülen kapak hastalığı olduğunu belirtti. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, mitral yetmezliğinin kalbin sol üst odacığı ile sol alt odacığını ayıran kapakta geliştiğini, normalde aorta atılması gereken kanın, mitral yetersizlik sonucunda kalbin sol üst odacığına kaçtığını ve bu kaçmanın da hastaların kalp performansında önemli düşüşe yol açtığını belirtti.

Prof. Dr. Hamza Duygu; “Mitral Yetersizliğin Birinci Sıradaki Nedenlerinin Başında Hastanın Önceden Geçirmiş Olduğu Bypass veya Stent Öyküsü Geliyor”

Mitral yetersizliğin nedenlerinin birinci sırasında hastanın önceden geçirmiş olduğu bypass veya stent öyküsünün, ikinci sırasında ise çocuklukta geçirilmiş olan romatizmal ateş ve dejeneratif kalp hastalıklarının geldiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, mitral yetersizliğin normal şartlarda cerrahi işlemle tedavi edildiğini, açık kalp cerrahisi riskinin yüksek olduğu hastalarda ise ameliyatsız, Mitral Kapak Mandallama Yöntemi tedavisi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hamza Duygu; “Amelitasız, Mitral Kapak Mandallama Yöntemi ile Tedavi Edilen Hastalar 2 Gün İçinde Taburcu Olabiliyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Mitral Kapak Mandallama Yöntemi ile tedavi edilen hasta hakkında bilgiler de veren Prof. Dr. Hamza Duygu şunları söyledi: “Son evre kalp yetersizliği ve ciddi mitral kapak yetersizliği nedeniyle çok sayıda ilaç kullanmasına rağmen şikayetleri kontrol altına alınamayan ve sık sık hastaneye yatarak damardan ilaç tedavisi alması gereken hastamıza, açık kalp cerrahisi ile kapağa müdahale işlemi yüksek risk taşıdığı için ameliyatsız, Mitral Kapak Mandallama Yöntemi ile tedavi uygulandı.

Hastanemizin anjiyo laboratuvarında, kasıktan girişim ile sol kalbe ulaşıldı ve ortalama bir saat süren işlemle, hastanın göğüs kafesi açılmaksızın, 2 adet mandal uygulanarak sol kalp kapakçığındaki ciddi mitral yetersizliği önlenmiş oldu. Uygulanan bu yöntemden iki gün sonra hastamız sağlığına kavuşmuş olarak taburcu edildi.”