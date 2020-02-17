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Guterres'ten Hindistan'a "Cammu Keşmir'de İnsan Haklarına Saygı Duyulmalı" Çağrısı

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Guterres'ten Hindistan'a "Cammu Keşmir'de İnsan Haklarına Saygı Duyulmalı" Çağrısı
Guterres'ten Hindistan'a "Cammu Keşmir'de İnsan Haklarına Saygı Duyulmalı" Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bizim güçlü taahhüdümüz açık, dünyanın her yerinde insan haklarına saygı duyulmalı, aynı zamanda (Cammu Keşmir) orada." dedi.

Guterres, Pakistan'daki 4 günlük ziyareti kapsamında, başkent İslamabad'da iklim değişikliği konferansında açıklamalarda bulundu.

Hindistan ve Pakistan arasında "artırılmış diyalog" ihtiyacını savunduğunu anımsatan Guterres, bunun için defalarca ara buluculuk teklif ettiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Komisyonunun Keşmir hakkındaki raporlarına atıfta bulunan Guterres, bölgeyle ilgili her iki raporun da Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki durumu açıklamada önemli rol oynadığını vurguladı.

Guterres, "Bizim güçlü taahhüdümüz açık, dünyanın her yerinde insan haklarına saygı duyulmalı, aynı zamanda (Cammu Keşmir) orada." dedi.

"ÜÇÜNCÜ TARAF ARA BULUCULUĞUNA YER YOK"

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın pozisyonunun değişmediği hatırlatılarak, Cammu Keşmir'in Hindistan'ın ayrılmaz parçası olduğu ve olmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, üçüncü taraf ara buluculuğunun rolü veya alanı olmadığına işaret edilerek, "BM Genel Sekreteri'nin, Pakistan'ın, Cammu Keşmir de dahil, Hindistan halkının en temel insan hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden, Hindistan'a karşı sınır ötesi terörizmine son vermek için güvenilir, sürdürülebilir ve kesin bir önlem almasının gerekliliğini vurgulamasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İNSANLARI BÖLEREK GÜÇ KAZANMAYA ÇALIŞMAK KABUL EDİLEMEZ"

Guterres, Pakistan ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Guterres, popülist politikacıların göçmenlere ve mültecilere ırklarıyla dini görüşleri üzerinden saldırdığını söyledi.

Nefret söylemi ve İslamofobiyle savaşılması gerektiğini vurgulayan Guterres, İslamofobiyle mücadele için BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı tarafından küresel bir girişim başlatıldığını kaydetti.

Guterres, nefret söyleminin İslamofobiden beslendiğine dikkati çekerek, "Kendimizi, dünyanın her yerinde tamamen kabul edilemez biçimde İslamofobik söylemler ve diğer nefret suçlarını işleyerek oy kazanmaya çalışan popülizmle mücadeleye adadık." diye konuştu.

Bu tarz söylemlerin demokrasinin tanımlarına uymadığına işaret eden Guterres, "İnsanları bölerek güç kazanmaya çalışmak kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Guterres, Pakistan'ın restore edip Hint Sih hacılara vizesiz geçiş imkanı sunduğu Kartarpur Koridoru'na değinerek, "Kartarpur Koridoru diyaloğun, hoşgörünün ve müzakere etmenin en önemli sembollerinden olacak." ifadesini kullandı.

Kureyşi de Avrupa'da artan İslamofobiye dikkati çekerek, "Endişe verici ve tehlikeli bir biçimde İslamofobi, Avrupa siyasetini etkilemeye başladı. Gördüğünüz gibi aşırı sağ, İslamofobiyi avantaj haline getiriyor ve oy kazanmak için kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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