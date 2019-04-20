Güzelyurt'da büyük kaza, yaralılar var!

Kaza Cengizköy-Çamlıbel arasında bulunan ana yolda meydana geldi.
İki aracın karıştığı trafik kazasında yaralananlar var.
Kazada yaralıların olduğu ve yaralıların hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Polis olay yerinde.
Detaylar geliyor...
Kaza Cengizköy-Çamlıbel arasında bulunan ana yolda meydana geldi.
İki aracın karıştığı trafik kazasında yaralananlar var.
Kazada yaralıların olduğu ve yaralıların hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Polis olay yerinde.
Detaylar geliyor...
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