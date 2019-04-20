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Güzelyurt'da büyük kaza, yaralılar var!

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Kaza Cengizköy-Çamlıbel arasında bulunan ana yolda meydana geldi.
Güzelyurt'da büyük kaza, yaralılar var!

Kaza Cengizköy-Çamlıbel arasında bulunan ana yolda meydana geldi.
İki aracın karıştığı trafik kazasında yaralananlar var. 

Kazada yaralıların olduğu ve yaralıların hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Polis olay yerinde.

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