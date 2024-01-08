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Güzelyurt'ta Av ve Avcılık Yasasına Aykırı Davranış

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Güzelyurt'ta Avcılık Yasasına Aykırı Davranış: Sosyal Medya Paylaşımında Yasadışı Ölü Av Görseli Ortaya Çıktı, H.T.(E-18) Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Güzelyurt'ta Av ve Avcılık Yasasına Aykırı Davranış

7 Ocak 2024 tarihinde Güzelyurt'ta yaşanan olayda, H.T.(E-18), facebook sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görselle av ve avcılıkla ilgili yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı bir tutum sergiledi. İlgili yasa çerçevesinde her av günü için belirlenmiş yasal sayının üzerinde (3 adet ova tavşanı) ölü av hayvanı içeren paylaşım, yetkililerin dikkatini çekti.

H.T.'ye yönelik başlatılan yasal işlem, yasalara uymayan av pratiği nedeniyle gerçekleştirildi ve soruşturma halen devam etmektedir.

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