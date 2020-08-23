Haciavraam: “Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için tüm gücümüzle çabalamalıyız”

Sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam, “Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunabilmesi için tüm gücümüzle çabalamalıyız” mesajını verdi.

Sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam, “Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunabilmesi için tüm gücümüzle çabalamalıyız” mesajını verdi.

Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde özetle, Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme kavuşması arzusunu ve önemini vurgulayan Haciavraam, “Omorfo” (Güzelyurt) kökenli Rumların geri dönüş konusundaki umutlarını hiçbir zaman yitirmediklerini ifade etti.

Haciavraam, Güzelyurt bölgesinde yaşanan kalkınmanın ve inşaatların kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, göçmen olarak Güney Kıbrıs’ta yaşadıkları zorluklara da dikkat çekti.

Haciavraam, Rum hükümetinin göçmen politikasının “öldüğünü” ve göçmenlerin “kaderin insafına terk edildiklerini” de sözlerine ekledi.