Hambach’taki çevrecilere operasyon sürüyor

Alman enerji firması RWE'nin linyit maden ocağını genişletmek için kesilmesi planlanan 12 bin yıllık Hambach Ormanı’nda eylemcilerin ağaçlara kurdukları evleri tahliye operasyonu bugün de sürdü.

Aachen polis sözcüsünün verdiği bilgilere göre Cumartesi günü 34 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi polisin müdahalesi sırasında hafif yaralandı. Gözaltına alınanlardan Pazar sabahı itibarıyla 10'u serbest bırakılırken, polis ağaçlara kurulan 18 evin tahliye edildiğini kaydetti. Aachen polisi ayrıca 62 tahliye emrinin tebliğ edildiğini açıkladı.

Polisin tahliye işlemine engel olmak için iki aktivistin derin bir kuyu kazdıkları, dört ve on metre derinlikte oturma imkanı bulunan kuyunun içine kendilerini kapattıkları belirtildi. Kuyuların içinde yüksek miktarda karbondioksit ölçülmesinin ardından kuyulara hava pompalayan kurtarma ekiplerinin çevrecileri dışarı çıkmaya ikna ettiği kaydedildi.

Alman enerji devi RWE’ye ait linyit madeni için 12 bin yıllık ormanın yüzde 90’ı yok edildi. Çevreciler ise geri kalan yüzde 10’luk kısmı kurtarmak için 5 yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması halinde kesilmeleri yasak.