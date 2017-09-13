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Hamilelikte düşük miktarda alkol alımı zararlı olmayabilir

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Hamilelikte düşük miktarda alkol alımı zararlı olmayabilir
İngiltere'de araştırmacılar, hamilelikte düşük miktarda alkol alımının bebeğe zarar vermeyebileceğini açıkladılar.

1950'lerden beri bu konuda yapılan bütün araştırmaları gözden geçiren araştırmacılar, haftada bir ya da iki kez içki içmenin zararlı olduğuna ilişkin net bir kanıt bulamadıklarını duyurdular.

Araştırmayı yürüten Bristol Üniversitesi ekibi, bunun alkol kullanımının tamamen zararsız olduğu anlamına gelmeyeceğini söylüyor.

Hamile kadınların "her ihtimale karşı" alkolden uzak durmalarını tavsiye ediyor.

Ancak hamilelik sırasında az miktarda alkol alan kadınların bebeklerine zarar vermiş olma olasılıklarının düşük olduğunu kaydediyor.

İngiltere'de Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Profesör Dame Sally Davies, geçen yıl tavsiye kararını yenileyerek alkolden tamamen kaçınılması gerektiğini söylemişti.

Bu açıklamanın öncesinde hamile kadınların haftada bir ya da iki kadeh şaraba denk gelecek şekilde alkol almalarında sakınca olmadığı belirtiliyordu.

Kadınların hamilelik sırasında alabilecekleri alkol miktarına ilişkin güvenilirliği kanıtlanmış bir rakam bulunmuyor ancak aşırı oranda alkol kullanımının risk taşıdığı biliniyor.

Hamilelik sırasında sarhoş olmanın ya da uzun süre alkol kullanmanın düşük ya da prematüre doğum riskini artırdığı biliniyor. Aynı zamanda bebekte zihinsel ya da fiziksel sorunlara da yol açabiliyor.

Az miktarda alkol kullanımının doğurabileceği riskler ise daha belirsiz.

Doktor Luisa Zuccolo ve meslektaşları konuyla ilgili 26 araştırma buldular.

Zararı kanıtlayan net bir bulgu bulamasalar da, araştırmaların yedisinde az miktarda alkol alımı daha ufak bir bebek doğurma ihtimalini yüzde 8 oranında artırmakla özdeşleştirilmiş.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör David Spiegelhalter, "Önlem olarak içmemek mantıklı, ancak bu arada bir, bir kadeh şarap içen hamile kadınların duyduğu suçluluk ve kaygı duygularını azaltmalı" dedi.

 

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