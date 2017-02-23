Hamitköy yolunda kaza: 1 kişi yaralandı

Hamitköy’de Mustafa Ruso Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, motosiklet sürücüsünün ayağı, motorun altında kaldı.

Yaralanan sürücünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğl Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili DETAY’ın polisten edindiği bilgilere göre, motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde ilerlediği sırada, önündeki ticari aracın ani bir şekilde fren yapması sonucu, aralarındaki mesafenin az olmasından dolayı arkadan çarptı.

Polisin olay yerinden şans eseri geçmesi sonucu, müdahale hızlıca gerçekleşti.

Yol boyunca uzun bir şerit şeklinde su akıntısının bulunması ve kazanın olduğu yerde bahsi geçen birikintinin çoğunlukta olması ise, motosikletin fren yapma olasılığını düşürmüş olabileceği gözlemlendi.

Kaza sonrası trafik polisinin tahkikatı sırasında yol boyunca trafik akışı yavaşladığından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

Detaylar birazdan…