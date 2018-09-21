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Haspolat Meslek Lisesi, İlahiyat Koleji binasında eğitim görecek

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KTOEÖS basın açıklaması yaptı...
Haspolat Meslek Lisesi, İlahiyat Koleji binasında eğitim görecek

İşte o açıklama;

Açıklamada Başkanımız Selma Eylem, Haspolat Meslek Lisesi’nde binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle bu okulda henüz eğitime başlanamadığını belirterek, Bakanlıkla bu yönde görüşmeler yapıldığını, görüşmeler sonucunda Haspolat Meslek Lisesi’nin bir yıllığına İlahiyat Koleji binasına taşınması için protokol imzalandığı bilgisini verdi.

Açıklamada ayrıca sendikamızın Eğitim Sekreteri Ömer Akkanat, okul ve yaşanan süreç ile ilgili bilgi aktardı. Okulun ekonomik ömrünü tükettiğini ifade eden Akkanat, imzalanan protokol ile Haspolat Meslek Lisesi’ndeki eğitimin Pazartesi gününden itibaren geçici bir süreliğine İlahiyat Koleji binasında yapılacağını belirterek “Haspolat Meslek Lisesi’nin gelecek yıl eğitime Bayraktar Ortaokulu’nun olduğu alana yapılacak yeni binada devam etmesinin takipçisi olacağız” dedi.

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