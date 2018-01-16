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Hastane dibinde rezalet!

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Hastane dibinde rezalet!
Lefkoşa’nın göbeğinde ve hastaların şifa aradığı devlet hastanesinin hemen dibindeki dere tam bir çevre felaketine neden oluyor

Lefkoşa’nın göbeğinde ve hastaların şifa aradığı devlet hastanesinin hemen dibindeki dere tam bir çevre felaketine neden oluyor. Çevre sağlığı ve insan sağlığı açısından olumsuz yönde etkileşime kolayca geçilebilen merkez bir konumda olan derenin hali görenleri utandırıyor. 

“Dünyanın neresinde böyle bir duruma şahit olabilirsiniz?”

Yıllardır sürekli kamuoyunun gündeminden düşmemesine ve çeşitli eleştirilerin merkezi olmasına rağmen, el atılmayan dere tehlike saçmaya devam ediyor. Bir başkentin hastanesinin hemen dibinde yer alan pislikten ve mikroptan geçilmeyen dereye vatandaş da isyan etti ve “Allah aşkına dünyanın neresinde böyle bir şeye şahit olabilirsiniz. İnsanların şifa bulmak için geldiği bir devlet hastanesinin dibi mikrop yuvası” dedi.

Hem görüntü kirliliği hem kötü koku oluşturuyor 

Hastanenin orta yerinde bulunan dere pislikten geçilmezken, görüntü kirliliğinin yanı sıra çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle merkezde yaşayan vatandaşlar ve bölge yolunu kullanan sürücülerin de nefes almasını zorlaştırıyor. 

Pislikten ve mikroptan geçilmiyor 

Pislikten ve mikroptan geçilmeyen derenin yosun tutmuş görüntüsü görenleri utandırarak şaşkınlığa neden olurken, derede poşetten pet şişeye, kola kutularından yemiş ambalajlarına kadar hemen her türden yabancı maddeye rastlamak da mümkün. 

İnsanların sağlıklarını kazanmak için geldikleri hastanenin dibinde 

İnsanların sağlıklarını  kazanmaları için geldiği ve hijyen sözcüğünün  karşılığı olan bir devlet hastanesinin neredeyse ortasında geçen pislikten yosun tutmuş dere etrafa mikrop saçmaya ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Derenin hemen yanında gıda satışı yapılıyor 

Ayrıca derenin hemen yanı başında gıda satışı yapan yerler ve restoranların bulunması da olayın bir başka korkunç boyutunu oluşturuyor. 

Mikrop haşereler ve sineklerle çevreye taşınıyor

Derenin etrafa yaydığı pis koku ve görüntü kirliliğinin yanı sıra bir başka sorun da etrafa sirayet eden haşereler ve sivrisinekler. 

Dereden aldıkları mikrop ve hastalıkları kolaylıkla yakın çevre konutlardaki insanlara bulaştırma riski taşıyan haşereler ve sinekler de ciddi bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. 

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(Özlem ÇİMENDAL Yeni Bakış)

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