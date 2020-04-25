  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Hastaneye gideceğiz dediler araç satmaya gittiler! Polis enselendiler!

» »
Hastaneye gideceğiz dediler araç satmaya gittiler! Polis enselendiler!
Hastaneye gideceğiz dediler araç satmaya gittiler! Polis enselendiler!

07.04.2020-20.04.2020 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta R.D.(E-53) ve H.D.(E-29)’nin gerçekte Lefkoşa’ya araç satın almaya gidecekleri halde, İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma başvuru sitesine başvurarak hastaneye gidecekleri yönünde yalan beyanda bulunarak birer kez, Ç.Ç.(E-39)’nin ise gerçekte çalışmakta olduğu oto galeriye gitmek için birçok kez hastaneye gideceği yönünde yalan beyanda bulunarak sahte davranışla kayıt temin ettirdikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu'ndan, 8 Mart Kadınlar Günü için örgütlenme çağrısı21 Şubat 2020 Cuma 16:55
  • Dikkat atış var! Bu bölgelere girmek yasak!13 Şubat 2020 Perşembe 11:31
  • 10-14 Şubat tarihlerinde Beyköy atış alanında atış eğitimleri icra edilecek09 Şubat 2020 Pazar 14:08
  • Kavga çıktı, 6 tutuklu08 Şubat 2020 Cumartesi 15:34
  • Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir edildi03 Şubat 2020 Pazartesi 18:01
  • Baf Türk Birliği, üyelerinden gelen talep üzerine Güzelyurt’ta lokal açtı28 Ocak 2020 Salı 14:13
  • Serhatköy'de büyük kavga!26 Ocak 2020 Pazar 12:55
  • Gemikonağı’nda spor mağazasını soydular: 3 kişi tutuklandı24 Ocak 2020 Cuma 13:02
  • Güzelyurt Belediyesi ile Keçiören Belediyesi’nin geçmiş yıllarda başlattığı kültür gezileri bu yıl da sürüyor21 Ocak 2020 Salı 15:46
  • Güzelyurt Kaymakamlığı Uyardı20 Ocak 2020 Pazartesi 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti