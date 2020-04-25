Hastaneye gideceğiz dediler araç satmaya gittiler! Polis enselendiler!

07.04.2020-20.04.2020 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta R.D.(E-53) ve H.D.(E-29)’nin gerçekte Lefkoşa’ya araç satın almaya gidecekleri halde, İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma başvuru sitesine başvurarak hastaneye gidecekleri yönünde yalan beyanda bulunarak birer kez, Ç.Ç.(E-39)’nin ise gerçekte çalışmakta olduğu oto galeriye gitmek için birçok kez hastaneye gideceği yönünde yalan beyanda bulunarak sahte davranışla kayıt temin ettirdikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.