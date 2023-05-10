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Hastaneye kaldırılan Kibariye’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Mersin'de sahne aldığı bir etkinlikte üzerine koşan hayranı nedeniyle düşerek yaralanan şarkıcı Kibariye'nin sağlık durumuyla ilgili menajeri açıklama yaptı.
Hastaneye kaldırılan Kibariye’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Şarkıcı Kibariye dün Mersin’de Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde düzenlenen Romanlar Buluşması etkinliğine katıldı. Burada sahne alan Kibariye, şarkısını söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı.

Hayranının korumalar tarafından engellenmesi sırasında arada kalan Kibariye, aldığı darbeyle iki metre yükseklikten yere düştü. Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kibariye’nin menajeri Harun Belenkoğulları, şarkıcının taburcu olmasının ardından İstanbul’a döneceklerini belirterek, “Genel durumu iyi, dünden bu yana doktor kontrolü altında. Kaşında açılma vardı, doktorlar müdahale etti. Vücudunda ise sıyrıklar oluştu. Bugün taburcu edilmesi bekleniyor” dedi.

Kibariye menajeri aracılığıyla sevenlerine “Allah korudu. Merak etmesinler, sağlık durumum gayet iyi” mesajını gönderdi. 

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