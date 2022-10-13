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“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat" sergisi açıldı

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“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat" sergisi açıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat" sergisi açıldı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER)  ile Garanti BBVA’nın birlikte düzenlediği “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat" sergisi Saçaklı Ev’de açıldı.

Sergide, 41 kadına ait fotoğraf, bilgi, kişisel eşyaları ve eserler yer alıyor. Sergi açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen, Garanti BBVA KKTC Müdürü Elif Altınkol Menteş konuşma yaptı.

Sergi yarın mesai saatleri içerisinde ve Cumartesi günü saat 13.00’e kadar gezilebilecek.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadınların Kıbrıs Türk halkının geleceği bakımından önemine vurgu yaptı. Tatar, farklı yetenekteki kadınların eserlerinin topluma kazandırılmasının mutluluk kaynağı olduğunu söyleyerek, “Serginin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

-Ekingen

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen de konuşmasında, “Bu gece çok özel geçmişi anlatan bir gece, sergi geçmişi anlatan objelerden oluşuyor” dedi.

Derneğin iki yıl önce kurulduğunu söyleyen Ekingen, her yıl 41 kadını geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak kaydetmeye, bugüne taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Ekingen, zorlukları gayret, inanç, sevgi, saygı ve dostlukla aştıklarını elbirliğiyle her yıl 41 kadını kaydetmek için yola çıktıklarını söyledi.

Öğretmen, doktor, hemşire, üretici, işkadını gibi geniş bir yelpazede kadınların hayatını geleceğe taşıyacaklarını dile getiren Ekingen, “Bu 41 kadın hayatımız, geçmişimizdir” dedi.

Ekingen, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Menteş

Garanti BBVA KKTC Müdürü Elif Altınkol Menteş, iki yıldan beri dernekle birlikte çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Menteş, toplumun her kesiminden kadınları desteklemek toplumdaki rolünü ileri taşımak misyonuyla çalıştıklarını belirtti.

Menteş, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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