Heineken, Macaristan'daki bira tartışmasında geri adım attı

Hollandalı ünlü bira markası Heineken ile Macar kökenli Romanyalıların yerel bira şirketi arasındaki marka tartışması bitti. Macaristan pazarını düşünen Heineken, Lixud Project şirketiyle uzlaşma yolunu seçti.

Hollandalı bira devi Heineken ile Romanya’da etnik Macarların yaşadığı Transilvanya bölgesinde faaliyet gösteren Lixid Project şirketi arasındaki isim tartışması sona erdi.

Dünkü ortak açıklamada, sorunun mahkemeye gerek kalmadan çözüldüğü ve iki şirketin de en iyi yaptıkları ve keyif aldıkları iş olan bira yapımcılığına odaklanmayı dört gözle bekledikleri ifade edildi.

​Macaristan hükümetinin de dahil olduğu tartışma, Lixud Project’in ‘Çiki’ isimli yöresel birasının, Heineken’in Romanya’daki alt şirketinin ürettiği ‘Ciuc’ isimli biranın marka haklarını ihlal ettiği iddiası üzerine başlamıştı.

Romanya mahkemeleri Heineken'i haklı bulmuş, bunun ardından Macar azınlığın birası Romanya'da yasaklanmıştı.​Çevre ülkelerde yaşayan etnik Macarların hamisi olduğunu belirten Macaristan hükümeti de bu kararın ardından, ülkedeki 1933 tarihli yasa gereğince ‘totaliter rejimlerin sembolü olan gamalı haç, kızıl yıldız ve orak çekiç gibi sembollerin kamusal alanlarda kullanımının yasak olduğunu’ gerekçe göstererek, logosu ‘kızıl yıldız’ olan Heineken'in ülkede satışının yasaklanmasını gündeme getirmişti.

​Macar hükümeti, biri çokuluslu firma diğeri yerel küçük bir şirket olan Heineken ile Lixid Project arasındaki tartışmayı, ‘Hz. Davud’un Golyat’a karşı olan savaşına’ benzetmişti.

'KARAR, DAVUT'UN GOLYAT'I YENEBİLECEĞİNİN GÖSTERGESİ'

İki şirket arasındaki uzlaşının ardından konuşan Macar hükümetinden üst düzey bir yetkili, söz konusu kararın, 'iradenin olduğu yerde Davud’un Golyat’ı yenebileceğinin göstergesi olduğunu' ifade etti.

Lixud Project de, destekçilerine, tüketicilerine, yerel halka ve özellikle de Macar hükümetine teşekkür etti.

'HEINEKEN, İKONİK KIZIL YILDIZINI HER ZAMAN, HER YERDE SAVUNACAKTIR'

‘Çiki’ markasının yapımcıları, tüketicileri, Romanya ve Macaristan’daki hissedarları için öneminin ve duygusal değerinin farkında olduğunu belirten Heineken firması ise şunları söyledi:

“Hiç şüpheniz olmasın ki, Heineken de benzer şekilde, her zaman, her yerde ve her türlü araçla, kurulduğu ilk günlerden bu yana şirketin varlığının merkezinde olan Heineken markasını ve onun ikonik kızıl yıldızını savunacaktır.”