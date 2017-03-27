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Hentbolun şampiyonu yine Beşiktaş

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Hentbolun şampiyonu yine Beşiktaş
Hentbolda Beşiktaş Mogaz ligin bitimine dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş Mogaz Takımı, Süper Lig’in 22. haftasında Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan maçta Amasya Taşova Spor’u 36-31 yenerek üst üste 9. şampiyonluğunu kazandı.

Siyah beyazlılar 13. şampiyonluğunu taraftarları ile beraber kutladı. Maç sonrası büyük bir sevinç yaşayan hentbolcular, şampiyonluğu ve Nemanja Pribak’ın doğum gününü saha ortasında pasta keserek kutladı.

Yaşadığı trafik kazası sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren genç hentbolcu Kubilay Yılmaz da bugün Süleyman Seba Spor Salonu’na gelerek takımın şampiyonluğuna ortak oldu.

Saha ortasına gelerek taraftarlara üçlü çektiren Kubilay Yılmaz, daha sonra Siyah-Beyazlılarla birlikte şampiyonluk pastasını kesti. Beşiktaş Mogaz takımının oyuncuları taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek şampiyonluk kutlamasını tamamladı.

ERDAL KARACAN:’HENTBOL TAKIMIMIZ UZUN YILLAR ŞAMPİYON OLACAK

Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetici Erdal Karacan şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Hentbol takımımız uzun yıllar şampiyon olacak. Camiamıza hayırlı olsun. Teknik ekibe ve oyuncularımıza tebriklerimi sunuyorum. Kubilay Yılmaz bizim çok değer verdiğimiz ve tedavisinde sürekli yanında olduğumuz bir kardeşimiz. Bugün kendisinin burada bizimle olması şampiyonluk kadar değerli oldu. Onu önümüzdeki dönemde parkede görmek istiyoruz” diye konuştu.

MÜFİT ARIN: ”HENTBOLÜ BİR MARKA HALİNE GETİRDİK”

Beşiktaş Mogaz antrenörü Müfit Arın ise “Önemli olan Beşiktaş’a kupalar kazandırmak. Hentbolu bir marka haline getirmeye başladığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Ligi namağlup şampiyon bitirmek istiyoruz. Oyuncularım Türkiye Kupası’nı da kazanacaklardır” dedi.

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