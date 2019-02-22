Hindistan, Pakistan'ın suyunu kesecek

Hindistan Karayolu Taşımacılığı, Otoyol, Gemicilik, Su Kaynakları ve Ganj Nehri İhya Bakanı Nitin Gadkari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir baraj inşasına başladıklarını ve Pakistan’la paylaşılan suyun burada toplanacağını söyledi.

Pakistan’daki İndus Nehri’ni besleyen ve kontrolü Hindistan’da olan, bir kısmı Pakistan’la paylaşılan Ravi Nehri’ne yapılacak barajdan akan suların ise diğer barajlara yönlendirileceğini ifade eden Gadkari, şunları söyledi: “Narendra Modi liderliğindeki hükümetimiz, Pakistan’la paylaştığı suyu kesme kararı aldı. Suyu Cammu Keşmir ve Pencap’taki vatandaşlarımıza vereceğiz. Ravi Nehri üzerindeki Şahpur-Kandi bölgesinde baraj inşasına başladık. Baraj, Cammu Keşmir’in kullanımı için su biriktirecek.

Akan su ise İkinci Ravi-Beas bağlantısı üzerinden diğer rezerv alanlarına yönlendirilecek.” Gadkari’nin “Ulusal proje” olarak nitelendirdiği karar, 14 Şubat’ta Hindistan kontrolündeki Keşmir’de 44 askerin öldüğü saldırının peşinden geldi. Saldırı sonrasında iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmış, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Pakistan ise bu suçlamaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.