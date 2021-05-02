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Hindistan'da son 24 saatte 392 bin 488 yeni Kovid-19 vakası saptandı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte günlük vaka sayısı 392 bin 488 yeni vaka tespit edildi.
Hindistan'da son 24 saatte 392 bin 488 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 392 bin 488 yeni Kovid-19 vakasının saptanmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 557 bin 457'ye, ölenlerin sayısı 215 bin 542'ye yükseldi. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 349 bin 644'e çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının nisanda başlayan hızlı tırmanışı sürüyor.

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.

Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan itibarıyla 400 binin üzerine çıktı.

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı.

Hindistan, dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Uygulanan aşı sayısı 156 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 156 milyon 816 bin 31 doza ulaştığını duyurdu.

Hindistan, ABD ve Çin'in ardından dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Aşılamanın, virüsün yayılmasını durdurmada daha etkili olabilmesi için aşılama kapsamına alınmayan 18-45 yaşlarındaki nüfusun bugünden itibaren aşılanmaya başlanması planlanıyor.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Öte yandan Hindistan'da ortaya çıkan ve "çift mutant" adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor.

Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin, vaka artışında etkili olduğunu itiraf etmişti.

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