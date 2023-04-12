Hırsızlıktan mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede mesle ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak zanlılar Suzan Erkanlılar ve Abdurrahman Cemiloğlu’nun 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında, Demirhan adresindeki ikametgahın Güneye bakan giriş kapısını sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak zorlayıp kilit kısmını kırarak 200 TL hasara uğrattıktan sonra, içeriye giriş yaptıklarını ve ikametgah içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 40.000 TL olan 1 adet bosch marka kahve makinesi, 1 adet bosch marka çay makinesi, 1 adet bosch marka tost makinesi, 1 adet bosch marka Ketil, 1 adet teka marka şaraplık, 1 adet bosch marka firin, 1 adet 75 ekran samsung marka televizyon, 2 adet 43 ekran stilevs marka televizyon, 3 adet abajur ve 1 adet ayaklı lambader sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis ayrıca zanlıların 24-27 Mart 2023 tarihleri arasında, Demirhan adresindeki içerisinde ikamet edilmeyen binanın Doğuya bakan tuvalet penceresini sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak zorlayıp kilit kısmını kırarak 150 TL hasara uğrattıktan sonra, içeriye giriş yaptıklarını ve bina içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 20.000 TL olan 1 adet stilevs marka ocak, 1 adet stilevs marka fırın, bir adet stilevs marka davlumbaz ve 1 adet teka marka mikrodalgayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalar neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Abdurrahman Cemiloğlu ve Suzan Erkanlılar’ın tutuklandığını ve devam eden soruştruma neticesinde konu sirkat edilen eşyaların resimleri ikinci el ev eşyaları alan bir şahsa whatsapp üzerinden atılarak fiyat araştırılması yapıldığı söz konusu telefonu Zanlı Abdurrahman Cemiloğlu'nun kullandığı tespit edildini belirtti.

Polis memuru Ozan Kuşak 3 Nisan 2023 tarihinde yapılan soruşturmalar neticesinde sirkat edilen malzemelerin bir kısmı olan Teka marka firin teka marka mikro dalga Stelis marka set üstü ocak ve teka marka firin Lefkoşa'da tespit edilerek emare olarak alındığını söz konusu eşyaları zanlı Abdurrahman Cemiloğlu ile birlikte kız arkadaşı Suzan Erkanlılar ile birlikte getirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak emarelerden bazılarının zanlı Suzan Erkanlılar’ın ve erkek arkadaşının kaldığı ikametgahta tespit edildiğini anlattı. Polis, poliste benzeri 19 kaydı olan zanlı Abdurrahman Cemiloğlu’nun tutuklu, zanlı Suzan Erkanlılar’ın davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı zanlı Abdurrahman Cemiloğlu’nun 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı Suzan Erkanlılar’ın ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve bir kefilin 150’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.