Hollanda’dan 16 kilo uyuşturucu

Rum Narkotik Şube polislerinin, Hollanda’dan gelen ve içeriğinde toplam 16 kilo kokain bulunan iki paketi teslim almaya giden 25 yaşındaki Kıbrıslı Rum’u tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, polisin, Hollanda’dan, özel bir kargo şirketine gelen ve içeriğinde toplam 16 kilo kokain bulunan iki paketi teslim almaya gelen 25 yaşındaki Kıbrıslı Rum’u tutukladığını yazdılar.



Habere göre Narkotik Şube Polis Basın Sözcüsü Stelyos Sergidis yaptığı açıklamada, Avrupa ülkesiyle yapılan işbirliği neticesinde, Güney Kıbrıs’a, içeriğinde uyuşturucu bulunan iki paketin geleceği yönünde bilgiler aldıklarını açıkladı.

Stelyos bu bilgilerin değerlendirilmesiyle, teslimatın kontrollü bir şekilde yapıldığını, söz konusu iki paketi teslim almaya gelen 25 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, polislerin oradaki varlığını anlaması nedeniyle oradan kaçtığını ancak daha sonra tutuklandığını belirtti.

Habere göre, 25 yaşındaki genç bugün mahkemeye çıkarılacak.