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HP'de 3 aday vazgeçti, listeye 3 yeni aday girdi

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HP'de 3 aday vazgeçti, listeye 3 yeni aday girdi
HP aday listesinin son halini açıkladı...Daha önce açıklanan adaylardan 3’ü adaylıklarını geri çektiği için bu kişilerin yerine parti meclisi kararıyla 3 kişi aday gösterildi.

Halkın Partisi (HP), 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne katılacak adaylarının listesinin son halini belirledi.
 

TAK muhabirinin HP Genel Sekreteri Tolga Atakan’dan aldığı bilgiye göre, daha önce açıklanan adaylardan 3’ü adaylıklarını geri çektiği için bu kişilerin yerine parti meclisi kararıyla 3 kişi aday gösterildi. 

Girne’den Şölen Külahçı’nın yerine İhsan Tuncalı, Gazimağusa’da Mustafa Yeşil’in yerine Hasan Sapsızoğlu ve Hülya Özkaya’nın yerine de Ercan Elçin HP aday listesine girdi.

Böylece HP’nin 50 kişilik aday listesinin son hali şu isimlerden oluştu:

LEFKOŞA: Kudret Özersay, Tolga Atakan, Gülşah Sanver Manavoğlu, Fatma Coşar Kınış, Teksen Köroğlu, Cemre Günsel Esengin, Serkan Mesutoğlu, Eylem Deliceırmak Erbilen, Evin Unutmaz, Nurettin Çırakoğlu, Orkun Bozkurt, Tuğberk Emirzade, Mehmet Özbilgehan, Aral Moral, Nihal Salman, Sonuç Koyuncu.
 

GİRNE: Erek Çağatay, Ahmet Özyalçın, Baki Aygün, Jale Refik Rogers, Bihter Beyazyüz, Sadık Ülker, Cenk Dökmen, Kemal Batman, Yusuf Avcıoğlu, İhsan Tuncalı.
 

GAZİMAĞUSA: Hasan Topal, Ayşegül Baybars, Ramazan Gündoğdu, Süleyman Canatan, İrem Uygun, Özgür Vehit, Kemal Bağzıbağlı, Şevki Kıralp, Özbir Akbaşak, Hilmiye Sezer Kumbur, Hasan Sapsızoğlu, Ercan Elçin, Fikret Deniz.
 

İSKELE: Mesut Genç, Hicran B. Fırat, Halil Sakallı, Ercan Beşerler, Ahmet Güneş.
 

GÜZELYURT: Hasan Büyükoğlu, Emsal Emirzadeoğulları, Naim Pınar, Ayşe Gökyiğit
 

LEFKE: İsmail Kaşot, Lütfiye Fedai

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