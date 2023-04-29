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Hristos Stilyanidis, Yeni Demokrasi partisinin oy pusulasında yer alacak

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Hristos Stilyanidis, Yeni Demokrasi partisinin oy pusulasında yer alacak
Hristos Stilyanidis, Yeni Demokrasi partisinin oy pusulasında yer alacak

Rum Yönetiminin Avrupa Birliği’ndeki eski Komiseri ve şu an Yunanistan’ın İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığını yürüten Hristos Stilyanidis’in, 21 Mayıs’ta Yunanistan’da gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinde Yeni Demokrasi Partisinin oy pusulasında 3’üncü sırada yer alacağı belirtildi.

Stilyanidis’in Yeni Demokrasi Partisi Başkanı ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in önerisini kabul ettiğini ve seçimlerde partinin oy pusulasında yer alacağını yazan Politis gazetesi, Stilyanidis’in 2021 yılının Eylül ayından bu yana Miçotakis hükümetinde görev yapmakta olduğunu belirtti.

Gazete, Stilyanidis’in 2014-2109 yılları arasında Rum Yönetiminin AB’nin İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiserliğini yürüttüğünü ve AB Komiserliği görevinin sona ermesinin ardından, dönemin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Stilyanidis’in yeniden AB komiseri olarak atanmasını kabul etmediğini kaydetti.

Gazeteye göre Kiriakos Miçotakis ise açıklamasında, Stilyanidis’in hem Güney Kıbrıs, hem Yunanistan vatandaşı olduğunu ve oy pusulasında yurt dışında yaşayan Hellenizmi temsil edeceğini ekledi.

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