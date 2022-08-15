  • BIST 2.867,15
  • Altın 1026.584
  • Dolar 17.955
  • Euro 18.3189
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Hukukçuların Global Donanım ve Düşünme Yetileri Hukuk Fakültelerinde Gerçekleştirilmelidir

» »
ELFA üyesi UKÜ Hukuk Fakültesi yeni döneme hazır
Hukukçuların Global Donanım ve Düşünme Yetileri Hukuk Fakültelerinde Gerçekleştirilmelidir

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi, kuruluşu olan 2010-2011 Akademik Yılından bu yana büyümeye devam ederek, en iyi Hukuk Fakültelerinden bir olarak bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor.  

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan değerlendirmelerde KKTC’nin en iyi hukuk fakültesi seçilen, ayrıca AB Hukuk Fakülteleri Birliği’nin (The European Law Faculties Association: ELFA) üyesi olan UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tunç, Fakülte bünyesinde lisans düzeyinde Hukuk ve Uluslararası Hukuk olmak üzere iki bölümlerinin olduğuna dikkat çekerek, amaçlarının Hukuk biliminin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip, sözel yeteneği gelişmiş, hukuki bilgi, yöntem ve tekniklerini özümsemiş, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, global düşünme yetisi ve yeterliliği konusunda donanıma sahip hukukçular yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Çağa ayak uyduran müfredatı ve akademik kadrosu ile yeni döneme hazır

Hukuk öğretimi ve eğitimi, hukukçunun işlerinde ihtiyaç duyacağı mesleki vasıflar ile global hukuki düşünme yetisi ve yeterliliği arasında hukukçu adayını donatması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Tunç bu bağlamda mezunlarının hukuki bilgileri teknolojik gelişmelere entegre edebilen ve hukuki bilgi ile paralel şekilde teknolojik bilgiyi kullanabilen bireyler olmalarını çok önemsediklerini aktararak “Bu amaçlarımızı gerçekleştirirken, Türkiye ve KKTC Hukuk Fakülteleri arasında bir ilki gerçekleştirerek 2021-2022 Akademik Yılından itibaren müfredatımıza “Hukuk mesleğine giriş sınavına” hazırlık derslerini dahil ettiklerini kaydetti.  

Prof. Dr. Tunç, öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulayabilmelerini sağlamak amacıyla sanal mahkeme salonlarında farazi mahkeme uygulamaları yaptıklarına da dikkat çekerek, “Böylece, öğrencilerimizin davalı, davacı, hâkim ve savcı gibi çeşitli roller alarak kendilerini mesleğe hazırlamaları sağlanmaktadır” dedi.

UKÜ Hukuk Fakültesi olarak ayrıca, her akademik dönemde öğrencilere yönelik olarak sempozyumlar düzenlediklerini de belirten Tunç, “Bu sayede öğrencilerimize kendi araştırmalarını sunmalarına fırsat veriyoruz. Öğrencilerin araştırmalarını sunmasına fırsat veren Genç Ceza Hukukçuları Kongresi’ne KKTC’den katılan tek Hukuk Fakültesi olmanın gururunu taşıyoruz” şeklinde konuştu.   

Dekan Tunç, mezunlarının aldıkları kaliteli eğitimle hukuk mesleğini başarıyla icra ettiklerini işaret ederek, “Bu çerçevede, avukat, hâkim, savcı gibi yargının ön saflarında yer alabildikleri gibi noter, marka – patent vekili, bankacı, akademisyen gibi çeşitli alanlarda da görev alabilirler” bilgisini paylaştı.

Fakülteye başvuru ve kayıt kabul hakkında da bilgi veren Tunç, KKTC liselerinden mezun olan KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış TC vatandaşı öğrencilerin Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı Sonuçları ya da diploma not ortalamaları ile tüm programlara başvuru yapabileceklerini belirterek, “Ayrıca GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri olan aday öğrencilerin de tüm programlara kayıt kabul hakkı vardır” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş: “Kıbrıs Müslüman, Müslüman sayılmıyor; Kıbrıs Türk, Türk sayılmıyor”13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:33
  • Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı11 Ağustos 2022 Perşembe 12:40
  • Yurt dışındaki sahte üniversiteden alınan diploma’ haberine erişim engeli10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:23
  • Rauf Denktaş Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 20 Ağustos’ta Yapılacak10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:28
  • UKÜ Öğrencisinin Çift Diploma Başarısı10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:58
  • Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden birincilik ödülü09 Ağustos 2022 Salı 12:36
  • UKÜ Tıp Fakültesi Yeni Döneme Hazır09 Ağustos 2022 Salı 12:34
  • Uzmanlığı olmamasına rağmen atandı: Torpilli profesör09 Ağustos 2022 Salı 10:06
  • KPSS'de yeni takvim belli oldu09 Ağustos 2022 Salı 09:18
  • Lefkoşa Sahne’de anlamlı etkinlik08 Ağustos 2022 Pazartesi 07:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti