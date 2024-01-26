  • BIST 8268.1
  • Altın 1971.811
  • Dolar 30.3173
  • Euro 32.9635
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Hukuki süreç başladı! Yayın hayatı kısa sürebilir

»
Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen İnci Taneleri dizisi, payvon sahneleri ile yankı uyandırdı. Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, dizinin Ankara ve Ankara kültürünü yanlış yansıttığını belirterek, yapımcıya dava açacaklar
Hukuki süreç başladı! Yayın hayatı kısa sürebilir

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, başrollerini Hazar Ergüçlü’nün üstlendiği ve Dilber karakteriyle öne çıkan “İnci Taneleri” dizisinin kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK’e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demir, dizinin Ankara kültürünü yanlış tanıttığını belirtti.


PAYVON SAHNELERİ İLE GÜNDEME GELDİ
Tanıtım videosunun yayınlandığı günden beri adından söz ettiren İnci Taneleri dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar ise büyük yankı uyandırdı. Bu durum ise bazı kesimlerin tepkisini çekti.

PAYVON SAHNELERİNİN KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUNU VURGULADILAR
Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon görüntüleriyle dizi reklamı yapıldığını, ana karakterin fragmanda giydiği elbisenin bir internet sitesine koyulduğunu ve aynı gün tükendiğini belirtti. “Pavyon dansları kursu” açılmasına da tepki gösteren Demir, bu durumun genç kızları özendirdiğini ve Ankara için bir utanç olduğunu vurguladı.

“YAYINDAN KALDIRILMASI İÇİN KANUNİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Durakmedya’ya konuşan ve dizinin yayından kaldırılması için harekete geçtiklerini belirten Demir, “Pavyon kültürü Ankara için övünülecek, ön plana çıkarılacak bir konu değildir. Hatta Ankara denilince akıllara pavyonun gelmesi bu başkentimiz Ankara için bir utançtır. Pavyonlar ahlaki düşüklüğün, kadın sömürüsünün, mafyalaşmanın, çürümüşlüğün merkezleridir. Dizilerle filmlerle ön plana çıkarıp allayıp pullayarak özendirecek başka şey bulamayan zihniyetler! Milli Mücadelenin merkezi olan Ankaramızın pavyon kültürü ile değil, bir ülkenin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli unsuru olan, Oğuz kültürünün bugünlere kadar gelmesine ve yaşanmasına vesile olan SEYMENLİK kültürü ile anılması için elimden geleni yapacağım. Dizinin yayından kaldırılması için kanuni haklarımızı arayacağım.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Shakespeare’in Hayaleti’ne yoğun ilgi08 Ocak 2024 Pazartesi 10:17
  • Altın Küre 2024: Oppenheimer ve Succession ödülleri topladı08 Ocak 2024 Pazartesi 09:42
  • Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti05 Ocak 2024 Cuma 09:49
  • LBO’dan Yeni Yıla Merhaba Konseri17 Aralık 2023 Pazar 19:52
  • Kütahya’da Afrodit ve Diyonisos’a ait yeni heykel başları bulundu14 Aralık 2023 Perşembe 21:11
  • 2024 Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı: Greta Gerwig14 Aralık 2023 Perşembe 20:23
  • Egzersiz vücudumuza neyse sanat da ruhumuza o28 Kasım 2023 Salı 20:10
  • Hasan Çakmak Muğla’da kitaplarını imzaladı20 Kasım 2023 Pazartesi 14:04
  • Sol Anahtarı'ndan Girne’de Dayanışma Konseri18 Kasım 2023 Cumartesi 16:37
  • 4. Uluslararası Tatlısu Belediyesi Sanat Buluşması 18 Kasım İtibariyle başlıyor17 Kasım 2023 Cuma 18:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti