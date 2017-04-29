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Hükümetin işçi hakları ve emeklilik sisteminde yaptığı değişiklikleri protesto etmek için genel greve giden Brezilyalılar, yolları kapattı ve polisle çatıştı

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Hükümetin işçi hakları ve emeklilik sisteminde yaptığı değişiklikleri protesto etmek için genel greve giden Brezilyalılar, yolları kapattı ve polisle çatıştı
Brezilya'da, Devlet Başkanı Michel Temer hükümetinin işçi hakları ve emeklilik sisteminde yaptığı değişiklikleri protesto eden halk genel greve gitti.

Öğretmenler, toplu taşıma işçileri ve postane memurları sendikaları ile örgütlerinin çağrısıyla organize edilen grev, ülkenin büyük şehirlerinde hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerindeki ana yolları trafiğe kapatarak hükümeti protesto eden protestoculara, polisler göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.

Rio de Janeiro'da sabah saatlerinde Novo Rio Otobüs Terminali önünde toplanan göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle dağılan göstericiler, polis araçlarına da hasar verdi.

Ülkedeki bir çok eyalette toplu taşıma seferleri yapılamazken, devlet okullarında eğitime ara verildi.

Banka çalışanları sendikaları da çok sayıda banka şubesinde hizmet verilmediğini duyurdu.

Grevdeki işçiler, işçi haklarında ve emeklilik sisteminde yapılan değişikliklerin ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlamayacağını ve işçi haklarını büyük ölçüde kısıtlayacağını savunuyor.

Geçen yıl eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in Senato tarafından görevinden alınmasının ardından başkanlık görevini devralan Michel Temer, ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak için işçi hakları ve emeklilik sisteminde bir dizi reforma gitmişti.

Ülkedeki ekonomik kriz, eyaletlerin memurların maaşlarını 3 aya varan gecikmelerle ödemesine yol açmıştı.

Ekonomik krizle işsizlik rakamının 13 milyonu geçmesi, işçi haklarının kısıtlanması ve emeklilik sistemindeki radikal değişiklikler sonucu memur ve işçi örgütleri genel grev kararı aldı.

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