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Hürdeniz Restoran mutfağı yandı

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Hürdeniz Restoran mutfağı yandı
Hürdeniz Restoran mutfağı yandı

06.02.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Hürdeniz Restoran isimli iş yerinin mutfak kısmında faal durumdaki havalandırma motoru ve buzdolaplarının bağlı bulunduğu fişlere gelen ana hatta kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde, mutfakta bulunan beyaz eşyalar, muhtelif mutfak eşyaları, mutfak ekipmanları ve mobilya yanarak hasar meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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