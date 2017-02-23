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İçki satış ruhsatlarını yenilemenin son tarihi 28 Şubat

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İçki satış ruhsatlarını yenilemenin son tarihi 28 Şubat
Lefkoşa Kaymakamlığı 2017 yılı Alkollü İçki Satış Ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat tarihine kadar Kaymakamlığa dilekçe vermeleri gerektiğini bildirdi.

Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Sadri’nin yazılı açıklamasına göre, başvuru yapılırken dilekçeye ek olarak verilecek belgeler şöyle:

“Gerçek ve tüzel kişilerden yazılı başvuru, işletme sahibinin kimlik kartı fotokopisi veya tüzel kişi ise onay belgesi, işyeriyle ilgili koçan veya kira sözleşmesi, bağlı olduğu belediyeden alınan 2017 yılı İşletme İzin Belgesi, Çalışma Dairesi’nden tescil belgesi, Gelir ve Vergi Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenlik Belgesi, 2016 yılı Alkollü İçki Ruhsatı.”

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