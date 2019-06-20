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IFATCA ve ATCEUC’dan Sivil Havacılık Dairesi binasındaki çökme nedeniyle açıklama

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IFATCA ve ATCEUC’dan Sivil Havacılık Dairesi binasındaki çökme nedeniyle açıklama
IFATCA ve ATCEUC’dan Sivil Havacılık Dairesi binasındaki çökme nedeniyle açıklama

 Uluslararası Hava Trafik Kontrolörleri Dernekleri Federasyonu (IFATCA) ile Avrupa Hava Trafik Kontrolörleri Sendikal Örgütleri Koordinasyonu’nun (ATCEUC), Güney Lefkoşa Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin tavanında yaşanan çökme ve bir kontrolörün yaralanması olayıyla ilgili açıklama yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, iki örgütün yaptığı ortak açıklamada, Rum Hükümeti’ne, Sivil Havacılık Dairesi’ne, Avrupa Komisyonu’na ve Eurocontrol’e, kritik bir sektör olan hava trafiği kontrolü sektörüne gereken önemi vermediği gerekçesiyle eleştirilerde bulunarak, Rum hava trafik kontrolörlerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yatırım yapmaları çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre IFATCA ve ATCEUC, Rum trafik kontrolörlerinin durumuyla ilgili 10 seneden fazla bir süredir çeşitli eleştirilerde bulunduklarını ifade ederek, bu eleştirilerinin hiçbir fayda sağlamadığını belirtirken, bugünkü durumun yıllardır süregelen kötü idare yatırım eksikliğinden kaynaklandığına işaret etti.

Rum hava trafik kontrolörlerinin sayısının az olduğunu ve eski teçhizatlarla hizmet vermeye çalıştığını kaydeden iki örgüt, Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki siyasi sorunlar nedeniyle, hava trafik kontrolünde sorunlar yaşandığını iddia etti.

Gazete, “Rum hava trafik kontrolörlerinin diğer ülkelere göre çok daha düşük ücretlerle hizmet verdiğini ve bu hizmetleri sıklıkla kullanan Türk Hava Yolları (THY) ve diğer Türk havayolu şirketlerinin, bu durumdan fayda sağladığını” yazdı.

Haberde, Eurocontrol’e üye ülkelerin ortalama çalışma maliyetinin 124 milyon Euro olduğu, ancak bu rakamın Güney Kıbrıs’ta 53 milyon Euro olduğu belirtildi.

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