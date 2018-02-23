  • BIST 117.522
  • Altın 161,933
  • Dolar 3,7875
  • Euro 4,6596
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
CANLIBaşbakan Tufan Erhürman Basın toplantısı düzenliyor.. CANLI Aktarıyoruz

İlahiyat Koleji'nde neler oluyor? Kolları jiletlenmiş genç kızın dramı...

»
İlahiyat Koleji'nde neler oluyor? Kolları jiletlenmiş genç kızın dramı...
İlahiyat Koleji'nde neler oluyor? Gazeteci Hüseyin Ekmekçi yazdı...

Hüseyin Ekmekçi ‘başörtüsü baskısı’ nedeniyle küçük bir kızın başına gelenleri yazdı

Şiddetten kaçıp adaya sığınan bir anne…

Maddi zorluklar…

Sıkıntılar…

Kızı akıllı mı akıllı…

İlahiyat Koleji’ni kazanıyor.

9’uncu sınıf.

15 yaşında…

Anne, maddi imkanlarla boğuşuyor.

Devreye İlahiyat Koleji yönetimi giriyor.

Anneyle temas ediliyor.

Yurda alıyorlar kızı…

Maddi yardım yapılıyor.

Anne mutlu…

Kız mutlu…

Derken anne bir gün eve geliyor ve…

Kızına bir başörtüsü uzatıyor.

“Tak” diyor…

Bu baskı günlerce devam ediyor…

Anne çaresiz…

Ya “başörtülü” olacak kızı ve okuldan yardım devam edecek…

Ya da maddi kriz…

İki ay sürüyor bu baskı.

Başörtüsünü reddediyor kız.

Derken…

Önceki gün kız, rehber öğretmene gidiyor.

O da ne?

Kolları jiletlemiş…

HÜSEYİN EKMEKÇİ’NİN YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ 26. Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı’nda temsil edilecek...22 Şubat 2018 Perşembe 18:35
  • DAÜ ile İTÜ-KKTC iş birliğinde yeni sertifika programı21 Şubat 2018 Çarşamba 19:00
  • Doğal Afetlere Hazırlıklı Olmak İçin Toplum Bilinci Şart!21 Şubat 2018 Çarşamba 18:59
  • DAÜ’de III. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişim Yarışması düzenleniyor21 Şubat 2018 Çarşamba 18:59
  • YDÜ'de “Üniversite Hazırlık Programını” Başarıyla Tamamlayan Öğrenciler Sertifikalarını Aldılar…21 Şubat 2018 Çarşamba 18:58
  • Lefke Bölgesi ekosistemlerinin insan refahına katkıları incelendi21 Şubat 2018 Çarşamba 18:57
  • “Kıbrıs Türk Siyasi Seçilmişleri Gözüyle Sözlü Tarih Projesi” hayata geçiyor21 Şubat 2018 Çarşamba 14:22
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 2 Haziran’da Yapılacak…20 Şubat 2018 Salı 19:16
  • DAÜ’de Çocukluk Çağı Sarkomları Kursu gerçekleştirilecek...20 Şubat 2018 Salı 19:15
  • LAÜ’den öğrenci adaylarına başarı bursları verilecek...19 Şubat 2018 Pazartesi 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti