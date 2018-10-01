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İlk kadın dünya motosiklet şampiyonu

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Sekiz ayaktan oluşan Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı lider tamamlayan İspanyol Ana Carrasco, motosiklet yarışlarında bir ilke imza attı.
İlk kadın dünya motosiklet şampiyonu

Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) alt kategori organizasyonlarından Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı lider bitiren İspanyol Ana Carrasco, bir motosiklet şampiyonasını kazanan ilk kadın oldu.

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FIM'in Superbike ve Supersport'tan sonra 3. sıradaki organizasyonu Dünya Supersport 300 Şampiyonası, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen sezonun 8. yarışıyla sona erdi.

DS Junior takımında yarışan Ana Carrasco, 25. cepten start aldığı mücadeleyi 13. sırada bitirdi. Puanını 93'e çıkaran 21 yaşındaki İspanyol kadın pilot, Kawasaki ParkinGO takımındaki vatandaşı Mika Perez'in bir puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

 

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