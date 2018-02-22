İlk yarışta 18 ekip yarışacak

Offroad’da 2018 sezonu, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu olan Offroad Rally-Sprint yarışı ile açılıyor. 24 Şubat 2018 Cumartesi günü 11.00’de başlayacak olan yarış, Kanlıköy-Plümer arasında hazırlanan 6.8 kilometrelik etabın üç kez geçilmesiyle yapılacak. Yarışın kayıt işlemleri tamamlanırken, 18 ekip yarışa kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldıkları yarışta UTV sınıfında Edim Macila-Eser Harper ikilisi de start alacak.
İki derneğin şampiyonalarının yanı sıra bu sene ilk defa Off Road Rally-Sprint şampiyonası ortak olarak organize edilecek ve 3 yarıştan oluşacak. Cumartesi sabahı 10.30’da Plümer Koruluğu’nda seremonik startı yapılacak yarışın ilk etap geçişi 11.00’de başlayacak. 12.30’da ikinci etap ve 14.00’de üçüncü etabın geçilmesiyle yarış son bulacak. Yarış, Macila Oto, Gönyeli Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla hayata geçirilecek.
Kayıt Listesi:
Takım
Pilot
Co-Pilot
Araç
Sınıf
1
Ahmet Baştaş
Orhun Paralik
Land Rover Tomcat
K4
2
Burak Emingil
Emin Emigil
Suzuki X90
K1
3
Ahmet Esendağlı
Veli Esendağlı
Suzuki Grand Vitara
K2
4
Argun Çağıl
Mazhar Ünal
Suzuki Vitara
K1
5
Sun Racing Team
Halim Kahveciler
Ramadan Uzun
Nissan Patrol
K3
6
Bereket Bereketligil
Ahmet Alasya
Mitsubishi Pajero Evo
K3
7
Sun Racing Team
Göksel Macila
Buğra Tabak
Mitsubishi Pajero Evo
K3
8
Edim Macila
Eser Harper
Yamaha YXZ 1000R
UTV
9
Cemal Arsal
Ahmet Buzlukcuoğlu
Mitsubishi Pajero Evo
K3
10
Cemal Çelik
Mehmet Topal
Suzuki Vitara
K1
11
Raif Paşa
Erdem Oskar
Suzuki Vitara
K1
12
Halil Erdoğuş
Hakan Kofalı
Jeep Grand Cherokee
K3
13
Cyprus Racing Team
Yusuf Hüdan
Hasan Reyhan
Mitsubishi Pajero Evo
K3
14
Zubi Racing
Zühtü Cumalıgil
Eraslan Ergün
Land Rover Tomcat
K4
15
Cyprus Racing Team
Musa Ersoy
Levent Sönmez
Land Rover Tomcat
K4
16
Sun Racing Team
Cem Aytaç
Cevdet Alptürk
Mitsubishi Pajero
K4
17
Zubi Racing
Soyer Arseven
Yusuf Tayfur
Mitsubishi Pajero Evo
K4
18
Serhat Karaoğlan
İsmail Karataç
Land Rover Tomcat
K3
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