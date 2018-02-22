İlk yarışta 18 ekip yarışacak

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu ile 2018 Offroad Rally-Sprint şampiyonası’nın ilk yarışının kayıt işlemleri tamamlandı

Offroad’da 2018 sezonu, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu olan Offroad Rally-Sprint yarışı ile açılıyor. 24 Şubat 2018 Cumartesi günü 11.00’de başlayacak olan yarış, Kanlıköy-Plümer arasında hazırlanan 6.8 kilometrelik etabın üç kez geçilmesiyle yapılacak. Yarışın kayıt işlemleri tamamlanırken, 18 ekip yarışa kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldıkları yarışta UTV sınıfında Edim Macila-Eser Harper ikilisi de start alacak.

İki derneğin şampiyonalarının yanı sıra bu sene ilk defa Off Road Rally-Sprint şampiyonası ortak olarak organize edilecek ve 3 yarıştan oluşacak. Cumartesi sabahı 10.30’da Plümer Koruluğu’nda seremonik startı yapılacak yarışın ilk etap geçişi 11.00’de başlayacak. 12.30’da ikinci etap ve 14.00’de üçüncü etabın geçilmesiyle yarış son bulacak. Yarış, Macila Oto, Gönyeli Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla hayata geçirilecek.

Kayıt Listesi: