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İlk yarışta 18 ekip yarışacak

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İlk yarışta 18 ekip yarışacak
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu ile 2018 Offroad Rally-Sprint şampiyonası’nın ilk yarışının kayıt işlemleri tamamlandı

Offroad’da 2018 sezonu, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu olan Offroad Rally-Sprint yarışı ile açılıyor. 24 Şubat 2018 Cumartesi günü 11.00’de başlayacak olan yarış, Kanlıköy-Plümer arasında hazırlanan 6.8 kilometrelik etabın üç kez geçilmesiyle yapılacak. Yarışın kayıt işlemleri tamamlanırken, 18 ekip yarışa kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldıkları yarışta UTV sınıfında Edim Macila-Eser Harper ikilisi de start alacak.

İki derneğin şampiyonalarının yanı sıra bu sene ilk defa Off Road Rally-Sprint şampiyonası ortak olarak organize edilecek ve 3 yarıştan oluşacak. Cumartesi sabahı 10.30’da Plümer Koruluğu’nda seremonik startı yapılacak yarışın ilk etap geçişi 11.00’de başlayacak. 12.30’da ikinci etap ve 14.00’de üçüncü etabın geçilmesiyle yarış son bulacak. Yarış, Macila Oto, Gönyeli Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla hayata geçirilecek.

Kayıt Listesi:

 

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

 

Ahmet Baştaş

Orhun Paralik

Land Rover Tomcat

K4

2

 

Burak Emingil

Emin Emigil

Suzuki X90

K1

3

 

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Grand Vitara

K2

4

 

Argun Çağıl

Mazhar Ünal

Suzuki Vitara

K1

5

Sun Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

K3

6

 

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero Evo

K3

7

Sun Racing Team

Göksel Macila

Buğra Tabak

Mitsubishi Pajero Evo

K3

8

 

Edim Macila

Eser Harper

Yamaha YXZ 1000R

UTV

9

 

Cemal Arsal

Ahmet Buzlukcuoğlu

Mitsubishi Pajero Evo

K3

10

 

Cemal Çelik

Mehmet Topal

Suzuki Vitara

K1

11

 

Raif Paşa

Erdem Oskar

Suzuki Vitara

K1

12

 

Halil Erdoğuş

Hakan Kofalı

Jeep Grand Cherokee

K3

13

Cyprus Racing Team

Yusuf Hüdan

Hasan Reyhan

Mitsubishi Pajero Evo

K3

14

Zubi Racing

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

Land Rover Tomcat

K4

15

Cyprus Racing Team

Musa Ersoy

Levent Sönmez

Land Rover Tomcat

K4

16

Sun Racing Team

Cem Aytaç

Cevdet Alptürk

Mitsubishi Pajero

K4

17

Zubi Racing

Soyer Arseven

Yusuf Tayfur

Mitsubishi Pajero Evo

K4

18

 

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

Land Rover Tomcat

K3

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