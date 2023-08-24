  • BIST 7491.94
  • Altın 1578.226
  • Dolar 25.6367
  • Euro 27.6766
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

İlker Çatak’ın ‘Öğretmenler Odası’ Almanya’nın Oscar adayı oldu

»
İlker Çatak’ın ‘The Teachers’ Lounge’ (Öğretmenler Odası) isimli filmi Oscar ödülleri için aday gösterildi.
İlker Çatak’ın ‘Öğretmenler Odası’ Almanya’nın Oscar adayı oldu

İlker Çatak’ın ‘The Teachers’ Lounge’ (Öğretmenler Odası) isimli filmi Oscar ödülleri için aday gösterildi.

Oscar’da aday adayı olan filmin adaylığı, akademi üyelerinin değerlendirmesi sonucu belli olacak.

 

Almanya’da dokuz kişiden oluşan jüri, 13 film arasından İlker Çatak’ın dördüncü uzun metrajlı filmi Öğretmenler Odası’nı seçti.

Leonie Benesch’in başrolünde olduğu film, matematik ve beden öğretmeni olarak ilk işine başlayan idealist bir öğretmeni takip ediyor. 

Türk kökenli öğrencisinin hırsızlıkla suçlanmasıyla Carla olayın derinine inmeye karar verir, ancak idealleri ve sistemin arasında kalır. Gerçeği arayışı, onu sinirli ailelerin, inatçı iş arkadaşlarının ve agresif öğrencilerin odağı haline getirir.

Prömiyerini Berlin’de yapan Öğretmenler Odası, Almanya’nın en büyük film ödüllerinden Golden Lola’da film, yönetmen, kadın oyuncu, senaryo ve kurgu kategorilerinde ödül kazandı. Berlinale’den de ödülle dönen film festival yolculuğuna Toronto, Hayfa, Busan, Gent ve Valladolid’a devam etti. Ayrıca Avrupa Film Ödülleri’nde kısa listeye kaldı.

Film, Türkiye’de ilk kez 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali‘nde gösterilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı17 Ağustos 2023 Perşembe 13:10
  • 10. Halk Dansları ve Barış Festivali Cuma günü başlıyor16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:11
  • Tekakpınar, Kırgızistan’da KKTC’yi temsil ediyor…16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:43
  • “2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri” açıklandı15 Ağustos 2023 Salı 10:31
  • 6’ncı Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:26
  • Grup Rota Sevilen Şarkılarıyla Coşturdu11 Ağustos 2023 Cuma 10:38
  • Mehmetçik Festivali’ne desteğinden dolayı Aksa Enerji’ye teşekkür plaketi11 Ağustos 2023 Cuma 10:17
  • 2023 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu: Taylor Swift, 8 dalda aday gösterildi!10 Ağustos 2023 Perşembe 20:59
  • Son dakika! Erkin Koray hayatını kaybetti07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:30
  • Piyanist Gökçen Mertoğlu Barselona'da konser verdi07 Ağustos 2023 Pazartesi 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti