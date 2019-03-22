İngiliz basını: Brexit takviminin kontrolü AB'de, May'in koltuğu tehlikede

İngiliz gazeteleri, Başbakan Theresa May'in daha önce iki kez reddedilen planında ısrarcı olmasının ülkeyi anlaşmasız Brexit'e doğru ittirdiği yorumunu yaptı. Gazetelerin neredeyse tamamı bu tavrından dolayı May'e sert eleştiriler yöneltti.

AB liderler zirvesinde alınan karara göre, İngiltere Parlamentosu'nun önümüzdeki hafta içinde Brexit anlaşmasını onaylaması halinde üyelikten çıkış tarihi 22 Mayıs'a; anlaşmanın onaylanmaması halinde ise 12 Nisan'a kadar ertelenmesi öngörülüyor.

Guardian'a konuşan bir diplomatik kaynak, iki tarihli bu modelin anlaşmasız Brexit'in AB'nin değil, İngiltere'nin tercihi olacağı mesajının altını çizmek için tasarlandığını söyledi.

Kaynak, "Başbakan uzun bir ertelemeye, ancak bunun için sorumluluk almamaya hazırlanıyordu. Muhafazkar Parti'nin bölünmesini ve uzun bir erteleme olmasını istemiyor, bu da anlaşma olmayacağı anlamına geliyor" dedi.

Guardian, AB zirvesine katılan bir başka kaynağın da May'e toplantı esnasında üç defa anlaşmanın yeniden parlamento tarafından reddedilmesi halinde ne yapacağının sorulduğunu ancak kendisinin buna yanıt veremediğini söylediğini bildirdi.

Bakanların yarısı istifa edebilir

İngiliz basını May'in kabinesindeki isimlerin son yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduklarını ve anlaşmasız bir Brexit ihtimalinin önünün bağlayıcı bir şekilde kesilmemesi halinde bakanların en az yarısının istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

The Times gazetesi, Brüksel'de erteleme için pazarlıklar yürüten May'in Londra'da ise kendi partisi içinden bir isyanla karşı karşıya olduğunu yazdı.

The Times gazetesi konuyla ilgili yayımladığı başyazıda, bu aşamadan sonra olacakların AB'den anlaşmasız ayrılmaya karşı çıkan bakanların tavrına bağlı olduğu yorumunu yaptı.

Bu bakanların May'den AB'den anlaşmasız ayrılma olmayacağına dair teminat aldıklarını düşündüklerini belirten gazete, "Ancak şimdi May'in sözüne güvenilmeyeceğini ve İngiltere'yi önümüzdeki hafta anlaşmasız olarak AB'den çıkarmaya hazırlandığını gördüler" dedi.

The Times, anlaşmasız ayrılığa karşı çıkan bakanların hükümette kalıp kalmamaya karar vermeleri gerektiğini yazdı.

FT yazarı: May İngiltere ile Rus ruleti oynuyor

Daily Telegraph da manşetten verdiği özel haberinde, Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki parlamento grubunun (1922 Komitesi) Başkanı Sir Graham Brady'nin May'i makamında ziyaret ederek, görevden ayrılması gerektiğini düşünen partililerin sayısının arttığını söylediğini bildirdi.

May hükümetinin bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde düşebileceğini öne süren Daily Telegraph, son iki hafta içerisinde May'in yüzüne karşı yetkinliğinin sorgulandığı bazı olaylar yaşandığını belirtti.

May, Aralık ayında yapılan güven oylamasını kazandı. Bu nedenle 12 ay boyunca tekrar bir güven oylamasına gidilemiyor.

May, önceki gün yaptığı açıklamada, Brexit'in ertelenmesinden dolayı milletvekillerini suçlamış ve bu açıklama büyük tepki çekmişti.

Financial Times gazetesi yazarı Philip Stephens da May'in hazırladığı taslak anlaşmayı parlamentodan geçirebilmek için milletvekillerine "şantaj yapmaya çalıştığını" yazdı.

Stephens, May'in İngiltere'nin refah ve güvenliğiyle "Rus ruleti oynadığı" yorumunu yaptı.

Stephens, "En iyi strateji, 50'nci maddeyi geri çekmekle başlamak olur. Bu, Brexit'in sona erdiği anlamına gelmiyor. Aksine, İngiltere, hem parlamentoda hem de AB'nin 27 üyesi tarafından kabul edilecek bir anlaşma üzerinde daha geniş bir uzlaşma alanına sahip olur" yazdı.

Gazeteler, zirve nedeniyle Brüksel'de bulunan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in açıklamalarına da yer verdi.

Gazeteler, Corbyn'in AB Anlaşması'nın üyelikten ayrılmayı düzenleyen 50'nci maddesinin devreden çıkarılma ihtimaliyle ilgili sorulara verdiği yanıtlarla bu olasılığı saf dışı bırakmadığını ve bu ihtimali tamamen dışlayacak şekilde konuşmadığına dikkat çekti.