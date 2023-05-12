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İngiliz ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü

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Ülke ekonomisinin ilk çeyrek büyümesi ekonomistlerin beklentisi ile uyumlu şekilde gerçekleşti.
İngiliz ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü

İngiliz ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyüme kaydettiği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyüme gösterdiği kaydedildi.

Ülke ekonomisinin ilk çeyrek büyümesi ekonomistlerin beklentisi ile uyumlu şekilde gerçekleşti. ONS açıklamasında ise ülkede bu yılın mart ayında GYSH'nin yüzde 0,3 daraldığı vurgulandı.

‘DÜŞÜŞÜ TELAFİ ETTİ’

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, “İlk çeyrekte bilgi teknolojileri (IT) ve inşaat sektörü, büyümeye öncülük ederek grevlerden etkilenen sağlık, eğitim ve kamu yönetimi gibi alanlardaki düşüşü telafi etti” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Demiryollarından Sorumlu Devlet Bakanı Huw Herriman ise Times Radyosu'na yaptığı değerlendirmede, “Daha önce İngiltere Merkez Bankası (BoE), (yılın ilk çeyreği için) daha karamsar bir tahminde bulunmuştu. (Yüzde 0) Bu büyüme oldukça pozitif” ifadelerini kullandı.

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