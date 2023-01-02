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İngiliz milletvekili, “cinsel tacizci” siyasetçilerin listesini paylaştı

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İngiltere'de İşçi Partisi'nden bir milletvekili, bir WhatsApp grubunda "cinsel tacizci" olmakla tanınan siyasetçilerin listesini paylaştı.
İngiliz milletvekili, “cinsel tacizci” siyasetçilerin listesini paylaştı

İngiltere’deki Warrington North bölgesini temsil eden Charlotte Nichols, yanlışlıkla gönderdiğini söyleyip silmeden önce diğer İşçi Partisi milletvekilleri tarafından kullanıldığı anlaşılan bir WhatsApp grubundaki 20 “tacizci” ismin listesini yayınladı.

2019’da seçilen Nichols, daha önce meclise girdiğinde “kaçınması için” kendisine düzinelerce politikacının yer aldığı bir “fısıltı ağı listesi” verildiğini söylemişti.

Kasım ayında yaptığı konuşmada, bazı milletvekillerinin “zorbalık veya cinsel taciz” nedeniyle kötü şöhretli olduklarını söyleyen Nichols, “Hepimiz biliyoruz ve hiçbir şey yapılmadı ve ortalıkta dolaşıp işlerini yapmaya devam ediyorlar, bu tür bir cezasızlık kültürü var.” diye eklemişti.

“SORUMSUZ DAVRANAN BEN DEĞİLİM”

The Mail on Sunday’e göre, Nichols kimsenin adını kamuoyuna açıklamazken, WhatsApp’ta dağıttığı listede daha önce tacizle suçlanan bazı politikacılar ve daha önce herhangi bir taciz olayına adı karışmamış önde gelen bir Muhafazakar Parti milletvekili vardı.

“Sorumsuzca” davranmakla eleştirilen Nichols ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aslında sorumsuz olan, Westminster’ın bu kadar yaygın olan cinsel taciz sorununu çözmek için gerçek bir eyleminin olmaması. Diğer milletvekilleri ve personelin onları güvende tutmak için bazı meslektaşlarının davranışları hakkında uyarılması gerekiyor! Keşke böyle olmasaydı ama şimdilik böyle.” diye yazdı.

Nichols’un yorumları, Westminster’la ilgili endişeleri pekiştirebilir. Temmuz ayında, o zamanlar Boris Johnson’ın baş yardımcısı olan Chris Pincher, özel bir üyeler kulübünde erkekleri taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Tory David Warburton da, cinsel taciz iddialarıyla suçlandı ancak bunu reddetti. Rob Roberts da, parlamentonun cinsel suistimal politikasını ihlal ettiği için altı hafta süreyle parlamentodan uzaklaştırıldı.

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