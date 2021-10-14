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İngiliz Okulu Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde Görüşüldü

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İngiliz Okulu Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde Görüşüldü
İngiliz Okulu Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde Görüşüldü

Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin dün, İngiliz Okulu’nun hukuki statüsünü ve okul personelinin yaptığı grevle ilgili kamuoyuna yansıyanları görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, komitenin bir sonraki oturumunda konunun yeniden görüşüleceğini ve o güne kadar, müdahil tüm taraflardan gerilimi azaltacak eylemlerde bulunmaları ve diyalog kurmalarının istendiğini yazdı.

Gazete, İngiliz Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Haralambos Yosifidis’in, okul personelinin örgütlü bulunduğu sendikanın bazı mali talepleri de olduğunu ve sendika ile okul yönetimi arasında diyalog eksikliği olduğuna dair iddiaları reddettiğini kaydetti.

Haberde, sendikanın ise, personelin uzun zamandır çözülemeyen bazı sorunlardan ötürü greve gitme kararı aldığı ve sözleşmelerin ihlal edildiği, tek taraflı kararlar alındığı ve öğretmenlerin değerlendirilmesinde yeni ve gereksiz kriterler konulduğunu ifade ettiği belirtildi.

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