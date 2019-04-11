İngiliz polisi Assange'ı gözaltına aldı

İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekvador büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange'ın Londra merkeze götürülerek mahkemeye çıkarılana kadar bir süre gözaltında tutulacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "47 yaşındaki Julian Assange, Metropolitan Polis Servisi (MPS) yetkililerince Ekvador büyükelçiliğinde bugün gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

WikiLeaks tarafından yapılan açıklamada ise, İngiliz polisinin uluslararası hukuku çiğneyerek Assange'ı büyükelçilik binası içerisine girerek gözaltına aldığı bildirildi.

Assange, 2012 yılından beri sığınma talebiyle Ekvador büyükelçiliğinde yaşıyordu.