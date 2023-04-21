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İngiltere Başbakan Yardımcısı Raab istifa etti

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İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, devlet memurlarına zorbalık yaptığı iddiasıyla Başbakan Rishi Sunak’a sunulan raporun ardından görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
İngiltere Başbakan Yardımcısı Raab istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab istifa etti. Raab, Başbakan Rishi Sunak’a sunduğu istifa mektubunda, “Adam Tolley KC tarafından yürütülen soruşturma sonucu ortayı çıkan raporu almanızın ardından hükümetinizden istifa etmek için yazıyorum. Soruşturma sonucunda herhangi bir zorbalık bulgusu çıkarsa istifa edeceğimi taahhüt etmiştim. Sözümü tutmanın önemli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hakkında iddialardan 2’si hariç hepsini reddetti

Raab mektubunda, kendisine karşı öne sürülen iddialardan 2 hariç hepsini reddetti ve aleyhindeki 2 bulgunun kusurlu olduğunu vurguladı. 2018-2021 yılları arasında Brexit’ten Sorumlu Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yaptığı sırada yürütülen Brexit görüşmelerinde bir diplomatın özellikle Cebelitarık konusunda hükümetin kararlarını ihlal ettiğini ifade eden Raab, “Bakanlar İngiliz halkı adına yürütülen kritik müzakerelerde üst düzey yetkililerle ilgili olarak doğrudan gözetim uygulayabilmelidir. Aksi takdirde Bakanlık sorumluluğuna ilişkin demokratik ve anayasal ilke kaybolacaktır. Bu, özellikle Cebelitarık konusundaki Brexit müzakereleri bağlamında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığım dönemde üst düzey bir diplomatın Kabine tarafından kabul edilen yetkiyi ihlal etmesi durumunda geçerliydi” ifadelerine yer verdi. Raab diplomatların yürüttüğü görüşmelerde bakanların gözetim uygulamasının doğru olduğunu savundu.

“Hakkımda sunulan rapor bakanlara karşı düzmece şikayetleri teşvik edecek”

Ayrıca bakanların belirlenen standartları ve reformları uygulamak amacıyla üst düzey yetkililere “makul sınırlar” içerisinde brifingler ve sunumlar hakkında doğrudan eleştiri yapabilmesi gerektiğini belirten Raab, “Sayın Tolley, 4,5 yıldır bir kez bile kimseye küfretmediğim veya kimseye bağırmadığım, bir şey fırlatmadığım veya başka bir şekilde kimseyi fiziksel olarak korkutmadığım ya da kasıtlı olarak kimseyi aşağılamaya çalışmadığım sonucuna vardı. Adalet Bakanlığına getirdiğim hız, standartlar ve sınamalar karşısında herhangi bir memurun kastım olmadan hissettiği stres ve gücenme nedeniyle gerçekten üzgünüm. Ancak halkın kendisi adına çalışan bakanlardan beklediği de budur” dedi.

Raab, “Zorbalık eşiğini bu kadar düşük belirleyen bu rapor, tehlikeli bir emsal oluşturdu. Bakanlara karşı düzmece şikayetleri teşvik edecek ve hükümetiniz adına değişimi yönlendirenler ve nihayetinde İngiliz halkı üzerinde caydırıcı bir etki oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sunak’a sunulan raporda, çok sayıda memurun zorbalık yaptığı gerekçesiyle Raab’dan şikayetçi olduğu kaydedildi.

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