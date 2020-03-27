İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandığını ve test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Son 24 saatte hafif derecede semptomlar gösterdim ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi izole ettim. Salgınla savaşıyoruz ve bu sebeple video konferans yoluyla hükümeti idare etmeye devam edeceğim. Hep birlikte bu salgını yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Johnson paylaşımının altına "evde kal ve hayat kurtar" (#StayHomeSaveLives) etiketini de ekledi. ABD New York doğumlu olan İngiliz siyaset adamı şu anda 55 yaşında ve risk grubunda sayılıyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü İngiltere Veliaht Prensi 71 yaşındaki Charles'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Sağlık bakanı da pozitif çıktı

Johnson'ın ardından ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock da Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bu bilgiyi paylaşan Hancock şunları söyledi:

"Doktorumun tavsiyeleri ile Koronavirüs testi yaptırdım ve testim pozitif çıktı. Çok şükür ki, hastalığın belirtileri oldukça hafif ve kendimi izole ederek evden çalışmaya devam edeceğim. Ulusal Sağlık Servisi'ni korumamız çok sayıda hayat kurtarabilmemiz için şart."