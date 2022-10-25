İngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

İngiltere’de Liz Truss’ın kısa süreli başbakanlık sürecinin ardından Rishi Sunak bugün resmen İngiltere’nin yeni başbakanı oldu.

Kral III. Charles ile görüştükten sonra Londra’daki ofisi önünde bugün ilk kez kamuoyuna başbakan olarak seslenen Sunak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunun güvenini yeniden tesis etmek için çok çalışacağını dile getiren Sunak, kendisinden önce başbakanlık görevini üstlenen Truss ve Boris Johnson’a da teşekkür etti.

Ekonomik istikrar ve güven sağlamanın hükümetin önceliği olacağını vurgulayan Sunak, “Truss, ülkesinin büyümesini isteyerek yanlış bir şey yapmadı. Bu onurlu bir hedefti ve onun bitap düşene kadar değişimi getirmeye çalışmasına hayranım. Fakat bazı hatalar yapıldı ve herkes hata yapabilir. Ve ben partimin lideri olmak için seçildim ve sizin başbakanınız olmak için. Amacım bunları düzeltmek” dedi.