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İngiltere, ChatGPT gibi yapay zeka modelleri hakkında inceleme başlattı

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İngiltere'deki bir düzenleyici, metin ve resimler gibi yeni içerik oluşturabilen yapay zeka hakkında endişeler dile getirildikten sonra ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet botları hakkında bir inceleme başlattı .
İngiltere, ChatGPT gibi yapay zeka modelleri hakkında inceleme başlattı

Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), teknolojiyi kullanan şirketler için rekabet ve tüketiciyi koruma konularını değerlendirecek.

Kurumun CEO'su Sarah Cardell, "İnsanlar yanlış veya yanıltıcı bilgi gibi sorunlardan korunmaya devam ederken, bu dönüştürücü teknolojinin potansiyel faydalarının Birleşik Krallık'taki işletmeler ve tüketiciler tarafından kolayca erişilebilir olması çok önemlidir" dedi.

Yapay zeka üzerine araştırmalar yıllardır devam ederken, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Midjourney gibi üretken yapay zeka uygulamalarının ani popülaritesi, kanun koyucuların, kontrolsüz büyümeyi ve istenmeyen sonuçları düzenlemenin yollarını bulma mücadelesine yol açtı.

Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler artık hükümetlerin inovasyonu engellemeden “önleyici adımlar” geliştirebileceği bir denge bulmaya çalışıyor.

İngiltere'de hükümet, teknolojiye adanmış yeni bir kontrol mekanizması oluşturmak yerine yapay zekayı denetleme sorumluluğunu insan hakları, sağlık, güvenlik ve rekabet düzenleyicileri arasında paylaşmayı planlıyor.

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