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İngiltere İçişleri Bakanı, tepki çeken göçmen yasasını savundu

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İngiliz İçişleri Bakanı Suella Braverman, yeni göçmen yasa tasarısının uluslararası hukuku ihlal etmediğini savundu.
İngiltere İçişleri Bakanı, tepki çeken göçmen yasasını savundu

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, hükümetin Manş Denizi üzerinden gelen göçmen teknelerini durdurmak için açıkladığı tartışmalı yeni yasa tasarısının uluslararası iltica hukukunu ihlal etmediğini söyledi.

Braverman, Sky News’ta katıldığı programda, düzensiz göçmenlerin küçük teknelerle Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye girişlerini engellemeyi amaçlayan “Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı”na ilişkin konuştu. Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerinin, “göçmenlere sığınma yasağı” getireceği gerekçesiyle sert şekilde eleştirdikleri tasarının, İngiltere’nin uluslararası hukuki yükümlülükleriyle uyumluluğundan “çok emin” olduğunu dile getiren Braverman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yasaları çiğnemiyoruz ve hiçbir hükümet temsilcisi yasayı çiğnediğimizi söylemedi. Hatta, Mülteci Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve tabi olduğumuz diğer sözleşmeler gibi tüm uluslararası yükümlülüklerimize uyduğumuza inandığımızı çok açık şekilde ifade ettik. Fakat önemli olan, şefkatli ancak gerekli ve adil önlemler almamız gerektiğidir çünkü buraya gelebilmek için ölmek üzere olan insanlar var. Yasalarımızı çiğniyorlar. İngiliz halkının cömertliğini kötüye kullanıyorlar.”

BM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, dün hükümetin hazırladığı tasarının yasalaşmasıyla ülkeye botlarla kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin, herhangi bir adli inceleme ve kefalete tabi tutulmadan 28 gün içinde sınır dışı edileceğini, yasal işlemlerin sınır dışı edildikten sonra uzaktan yapılacağını kaydetmişti.

Braverman, yalnızca 18 yaş altında olup sağlığı seyahate uygun olmayanlar ile ülkesinde hayati tehlikesi bulunanların sınır dışı işlemlerinin daha uzun sürede gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de yaptığı açıklamada, mevcut haliyle tasarının, İçişleri Bakanlığını, düzensiz göçmenlerin İngiltere iltica sistemine erişimini engellemeye zorladığını belirterek, tasarıdan “derin endişe” duyulduğunu bildirmişti. 

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