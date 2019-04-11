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İngiltere polisi WikiLeaks'in kurucusunu gözaltına aldı. Julian Assange kimdir?

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İngiliz polisi, 2012 yılından beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı gözaltına aldı.
İngiltere polisi WikiLeaks'in kurucusunu gözaltına aldı. Julian Assange kimdir?

Londra Emniyet Müdürlüğü, Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını kaldırmasının ardından, polislerin Ekvador'un İngiltere Büyükelçisi tarafından büyükelçilik binasına davet edildiklerini ve Assange'ı gözaltına aldıklarını açıkladı.

Assange'ın Londra'nın merkezindeki bir polis merkezinde gözaltında tutulacağı, ardından da bugün Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkacağı belirtildi.

Ekvador, Assange'a verdiği sığınma hakkını sığınma kurallarını sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdığını açıkladı, hemen ardından Assange'ın gözaltı haberi geldi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İngiltere'nin Assange'ı "idam cezasının yürürlükte olduğu bir ülkeye göndermeyeceğine" dair garanti verdiğini açıkladı.

Moreno, Twitter'dan paylaştığı videoda, "İnsan haklarına ve uluslararası hukuka olan bağlılığımıza paralel olarak İngiltere'den Assange'ın idam cezasına çarptırılabileceği ya da işkence görebileceği bir ülkeye gönderilmeyeceğine dair garanti vermesini istedik. İngiltere hükümeti bizimle aynı görüşte olduğunu yazılı olarak onayladı" dedi.

Assange, tutuklanması halinde Wikileaks hakkında soruşturma yürüten ABD'ye teslim edilebileceğinden endişe ediyordu.

'Moreno insanlığa ihanet etti'

Julian Assange'ın Ekvador Büyükelçilik binasından polisler tarafından zorlanarak çıkarıldığı görüldü. Wikileaks'ın kurucusunun binayı terk ederken, "İngiltere'nin egemenliği yok" diyerek bağırdığı duyuldu.

Ekvador'un eski lideri Rafael Correa ise Twitter'dan Assange'ın Ekvador vatandaşı olduğunu hatırlatarak gözaltına alınmasına sebebiyet verdiği için Moreno'yu suçladı:

"Ekvador ve Latin Amerika tarihinin en büyük haini Lenin Moreno, İngiliz polisinin Londra'daki büyükelçiliğimize girerek Assange'ın gözaltına alınmasına izin verdi."

Moreno'nun "insanlığa karşı işlediği bu suçun hiçbir zaman unutulmayacağını" söyleyen Correa, 2012 yılında başkanlığı döneminde Assange'a sığınma hakkı vermişti.

Hunt: Assange bir kahraman değil

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, "Assange bir kahraman değil. Yıllarca gerçeği gizledi. Geleceğine İngiliz adalet sistemi taraından karar verilecek" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid bugün Avam Kamarası'nda konuyla ilgili bir açıklama yapacak.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Assange'ın haklarının gözetileceğini umut ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Assange'ın İngiliz yetkililer tarafından gözaltına alındığının farkındayız, bu konuyla ilgili olarak sizi İngiltere'ye yönlendiriyoruz" dedi.

WikiLeaks ise Assange'ın uluslararası hukukun çiğnenerek yasa dışı bir şekilde sığınma hakkının sona erdirildiğini öne sürdü. Wikileaks, bu ayın başında yaptığı haberlerde ise Assange'ın Ekvador tarafından büyükelçilikten atılmasının planlandığını aktarmıştı.

'Mahkemeye çıkmadığı için tutuklama emri var'

Assange, bundan yedi yıl önce İsveç'te kendisine açılan bir cinsel taciz davası yüzünden Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınmıştı.

Bu dava daha sonra düşürüldü.

İsveçli savcıların Assange hakkında yedi yıldır devam eden cinsel taciz soruşturmasını kapattıklarını açıklamasına rağmen İngiltere polisi Assange'ın büyükelçilik binasını terk ettiği anda gözaltına alınacağını söylemişti.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Assange'ın Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tutuklama emrini yerine getireceğini aktarıyordu.

Assange'ın dahil olduğu suçlara bakan savcılık ofisinin sözcüsü Assange'ın tutuklanması halinde en fazla bir yıl hapis cezası alacağını söylemişti.

Diğer yandan Assange'a cinsel taciz suçlaması yönelten İsveçli kadını temsil eden avukat Elisabeth Massi Fritz, Assange'ın gözaltına alınmasının ardından İsveçli savcılara 2017 yılında düşürülen davanın tekrar açılması için baskı kurduklarını açıkladı.

Fritz, "Davanın tekrar açılması ve Assange'ın İsveç'e iade edilerek tecavüz suçundan yargılanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Assange: Ekvador beni ABD'ye teslim etmek istiyor

Assange ve Ekvador arasında sığınma koşulları dolayısıyla uzun zamandır bir gerilim yaşanıyordu. Ekvador son olarak Assange'ı, Lenin Moreno hakkındaki kişisel bilgileri sızdırmakla suçladı.

Ekvador, geçtiğimiz Ekim ayında ise Assange'ın daha iyi sığınma koşulları için açtığı dava başvurusunu reddetmişti.

Assange, Ekvador Dışişleri Bakanlığı'na karşı anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava başvurusunda bulunmuştu. Bu talep, Ekvador'un tıbbi masraflarını üstlenmesi ve kedisinin bakımını yapması gibi büyükelçilikte yaşaması için yeni kurallar belirlemesinin ardından gelmişti.

WikiLeaks'in kurucusu, büyükelçilikteki yaşamı sırasında siyasete karışmaması, ziyaretçi kabul etmemesi ya da iletişiminin kısıtlanması gibi bazı kararlarla anayasal haklarının ihlal edildiğini öne sürüyordu.

Ekvador'un en üst düzey hükümet savcısı Iñigo Salvador ise dava başvurusunu reddederek kurallara uyması takdirinde Assange'ın istediği kadar büyükelçilikte kalabileceğini söylemişti.

Ancak Assange, ABD'nin baskıları sonucu Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğindeki sığınmasına son vermeye çalıştığını iddia etmişti.

'Kaykaya biniyor, futbol oynuyor'

Büyükelçilik çalışanları, Assange'ın kaykaya binmesi, futbol oynaması ve kimi çalışanlara karşı agresif davranmasından şikayetçi olmuştu.

Assange'ın İspanya'nın Katalonya bölgesinde 2017 yılında düzenlenen referandumla ilgili internetten yaptığı açıklamalar da başka bir ülkenin siyasetine karışması gerekçesiyle Ekvador'un tepkisini çekmişti.

Assange, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun sığınmasına son verme kararı aldığını ancak bunu henüz resmi olarak açıklamadığını öne sürüyordu.

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Assange'ın dava açmasından ötürü "hayalkırıklığına uğradıklarını", bundan sonra Assange adına İngiltere ile görüşme yapmayacaklarını söylemişti.

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