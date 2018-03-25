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İngiltere ve İskoçya'da Brexit karşıtları sokağa çıktı

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İngiltere ve İskoçya'da, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) karşı çıkanlar gösteri yaptı.
İngiltere ve İskoçya'da Brexit karşıtları sokağa çıktı

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin yürürlüğe girmesinin yıldönümünde, İskoçya'nın Edinburgh kenti başta olmak üzere pek çok yerde gösteri düzenlendi.

AB yanlısı bir gençlik örgütü üyelerini ve yerel AB yanlılarını bir araya getiren gösteriler, "Brexit buna değmez" temasıyla düzenlendi.

Protestolarda, bir yıl önce Brexit'e oy verenlerin, geçtiğimiz yıl AB'den ayrılmanın ülkedeki etkisini gördükten sonra aldatıldıklarını düşündükleri vurgulanırken, Brexit karşıtı oy verenlerin ise itirazlarını sürdürdüklerine yer verildi.

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesi işletilerek ayrılık süreci resmen başlatılmıştı.

2017 yılının Haziran ayında başlayan müzakereler için, AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere ile AB Komisyonu Aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Taraflar arasında, Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı müzakerelerin başlaması bekleniyor.

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