İngiltere’de ‘aşırı sıcak’ alarmı

İngiltere meteoroloji kurumu, yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.

İngiltere ve Galler’in bazı bölgeleri için dört günlük aşırı sıcak hava uyarısı yapıldı.

İngiltere’nin resmi meteoroloji kurumu, kırmızı uyarıdan sonraki en ağır ikinci uyarısı olan kehribar rengi uyarısı ile, Pazar gününe kadar etkisini gösterecek ve sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkaracak yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlıklı olunması çağrısı yaptı. Cuma günü 35 derecenin, Cumartesi ise bazı yerlerde 36 derecenin görülebileceğini belirten kurum, risk grubundaki insanların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

İngiltere’de 1935’ten beri olan en kurak Temmuz ayından sonra gelen bu uyarı, küresel iklim değişikliğinin vahametini tekrar gündeme getirdi.

Avrupa’daki diğer ülkeler de son haftalarda sık sık 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla karşılaşıyor.