  • BIST 2.867,56
  • Altın 1037.109
  • Dolar 17.9515
  • Euro 18.6125
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

İngiltere’de ‘aşırı sıcak’ alarmı

» »
İngiltere meteoroloji kurumu, yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.
İngiltere’de ‘aşırı sıcak’ alarmı

İngiltere ve Galler’in bazı bölgeleri için dört günlük aşırı sıcak hava uyarısı yapıldı.

İngiltere’nin resmi meteoroloji kurumu, kırmızı uyarıdan sonraki en ağır ikinci uyarısı olan kehribar rengi uyarısı ile, Pazar gününe kadar etkisini gösterecek ve sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkaracak yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlıklı olunması çağrısı yaptı. Cuma günü 35 derecenin, Cumartesi ise bazı yerlerde 36 derecenin görülebileceğini belirten kurum, risk grubundaki insanların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

İngiltere’de 1935’ten beri olan en kurak Temmuz ayından sonra gelen bu uyarı, küresel iklim değişikliğinin vahametini tekrar gündeme getirdi.

Avrupa’daki diğer ülkeler de son haftalarda sık sık 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla karşılaşıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de ‘üçüncü derece sıcaklık’ uyarısı yapıldı09 Ağustos 2022 Salı 18:45
  • İngiltere’deki Thames Nehri’nin kaynağı kuruyor09 Ağustos 2022 Salı 14:19
  • İngiltere'de çocuklara yönelik çıplak aramaların neredeyse dörtte biri 'yasalara aykırı bir şekilde yapıldı'09 Ağustos 2022 Salı 10:59
  • İngiltere’de gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı08 Ağustos 2022 Pazartesi 20:48
  • Londra’da su borusu patladı, sokaklar göle döndü08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:54
  • İngiltere “kişisel koruyucu ekipmanlar” için servet harcıyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:17
  • İngiltere'de Siyahi Çocuklara Çıplak Arama Yapılmasının İstisnai Bir Durum Olmadığı Açıklandı08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:21
  • Dünyanın gündemine oturan çocuktan acı haber… 12 yaşındaki Archie’nın yaşam desteği kesildi06 Ağustos 2022 Cumartesi 18:16
  • İngiltere: Rusya-Ukrayna savaşının cephesi kayıyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:58
  • İngiltere’de yaklaşık 4 aydır komada olan Archie için mahkeme kararını verdi05 Ağustos 2022 Cuma 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti