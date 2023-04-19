İngiltere'de enflasyonda sınırlı düşüş

Ulusal İstatistik Ofisi'nin raporlarına göre, İngiltere'de yıllık tüketici fiyatları endeksi Şubat ayındaki yüzde 10,4'ten Mart ayında yüzde 10,1'e geriledi. Ekonomistlerin beklentileri yüzde 9,8 olması yönündeydi.
Bu rakam, baskı altındaki tüketicilerin aylarca artan fiyatlar sonrasında bir miktar rahatlama gördüklerini gösteriyor.
Yıllık üretici fiyatları Şubat ayında yüzde 12,7’den Mart ayında yüzde 7,6’a geriledi. Beklentiler yüzde 7 olması yönündeydi.
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