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İngiltere'de "gevşeme" sinyali

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İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs salgınına karşı önlemlerin Pazartesi gününden itibaren gevşetilebileceğini söyledi.
İngiltere'de "gevşeme" sinyali

Kendisi de yeni Koronavirüse yakalanan ve iyileştikten sonra bugün ilk kez Avam Kamarası’ndaki oturuma katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson “normalleşme” takvimini Pazar günü açıklayacağını söyledi. Johnson salgına karşı alınan önlemlerin Pazartesi gününden itibaren gevşetilebileceğini açıkladı.

Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtlayan Johnson, ülke ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin planın ayrıntılarını Pazar günü açıklayacağını, takvimin Pazartesiden itibaren uygulamaya başlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Johnson “Pazar gününe kadar beklememizdeki amaç verilerin yasakların gevşemesi konusunda ne kadar ileri gidebileceğimizi göstermesini değerlendirmek. Bazı kararların pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesini istiyoruz” dedi.

Günlük test sayısının yetersizliğine dair eleştiriye yanıt veren Johnson, bu sayıyı ay sonuna kadar 200 bine çıkarmayı vaat etti.

İngiltere'de Covid-19 salgınında bugüne kadar 29 bin 427 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 194 bin 990’a ulaştı.

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