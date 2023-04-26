İngiltere'de gıda krizi: Yardım kolisi sayısı yüzde 37 arttı

İngiltere genelinde bin 300 gıda bankası merkezinden oluşan ağı takip eden Trussell Trust, çocuklar için bir milyondan fazla kolinin sağlandığını söyledi.



Yıl boyunca, 760 bin kişinin ilk kez gıda bankası kullandığı ve bu rakamın yıldan yıla yüzde 38 arttığı açıklandı.



Bu, artan yaşam maliyetlerine karşı düşük geliri dengeleyemeyen insanların sayısındaki benzeri görülmemiş artışın ardından geldi.



İngilizler, neredeyse tüm işçiler için ücret artışını geride bırakan yüksek enflasyon nedeniyle bir yıldan fazla bir süredir baskı altında

Gelir izleyiciler, İngiltere'deki hane halkının, 1950'lerde karşılaştırılabilir kayıtların başlamasından bu yana yaşam standartlarında iki yıllık en büyük daralmanın ortasında olduğunu tahmin ediyorlar.



Geçen hafta yayınlanan resmi veriler, genel tüketici fiyatları enflasyonunun Mart ayında yüzde 10,1'e düştüğünü gösterdi.



Ancak gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 daha yüksek oldu ve bu, Ağustos 1977'den bu yana görülen en büyük artış oldu.



Sektör verilerine göre Nisan ayında bakkaliye enflasyonu yüzde 17,3 oldu.