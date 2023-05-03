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İngiltere'de greve giden sağlık çalışanları hükümetin zam teklifini kabul etti

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İngiltere'de aralarında hemşireler, ambulans çalışanları ve fizyoterapistlerin de bulunduğu sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar, hükümetin ücret zammı teklifini kabul etti.
İngiltere'de greve giden sağlık çalışanları hükümetin zam teklifini kabul etti

İngiltere'de sağlık sendikaları ile hükümetin uzlaşıya varmasıyla bir milyondan fazla sağlık personelinin maaşlarına yüzde 5 zam yapılacak.

Anlaşma, doktorlar ve diş hekimleri dışındaki İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelini temsil eden 14 sağlık sendikası ile hükümet arasında yapılan toplantıda imzalandı.

Anlaşma kapsamında sağlık personeline bir defaya mahsus asgari 1655 sterlin ödeme yapılacak.

SAĞLIK BAKANI BARCLAY, SENDİKALARIN TEKLİFİ KABUL ETMESİNDEN MEMNUN

Uzlaşı sonrası hükümet yetkilileri, grevleri sona erdirmenin zamanı geldiğini belirtirken, üç sendika ise iş bırakma eylemlerine devam edeceği uyarısında bulundu ancak hemşireleri temsil eden ve teklifi reddeden sendikalardan RCN'nin (Royal College of Nursing), yeni grev eylemi başlatabilmesi için üyeleri arasında yeni bir oylamaya gitmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanı Steve Barclay, yaptığı açıklamada, mart ayında önerilen zammın sendikalar tarafından kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ülkede yüzbinlerce sağlık personeli, artan enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini savunarak Aralık 2022'den bu yana birçok kez grev kararı almıştı.

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